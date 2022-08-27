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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 69 лет председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

— Уважаемый Александр Иванович! Давно знаю Вас как настоящего ленинградца и петербуржца. Ваши родители-фронтовики сумели привить Вам два главных качества — целеустремленность и патриотизм. Всю свою жизнь Вы служите нашему городу и стране. Спасибо Вам за деятельную любовь к Северной столице, горячее участие в ее судьбе, готовность всегда прийти на помощь. Житель Васильевского острова, Вы принадлежите к особой породе людей — всегда и обо всем имеющих собственное мнение, при этом безоговорочно почитающих русскую историю и культуру. Примите мои поздравления с днем рождения! Желаю Вам и впредь так же твердо и непоколебимо стоять на страже закона, защищать наших сограждан, интересы Санкт-Петербурга и великой России.

28 августа исполняется 50 лет губернатору Тульской области Алексею Дюмину

Алексей Дюмин

Алексей Дюмин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Алексей Дюмин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков:

— Уважаемый Алексей Геннадьевич! Поздравляю Вас с юбилеем! Истинный офицер и настоящий патриот — Вы посвятили свою жизнь служению Отечеству. Для многих Вы являетесь примером высочайшей ответственности, мужества, самоотверженности и верности профессиональному долгу. Высокий уровень управленческих компетенций, целеустремленность, принципиальность, настойчивость, выдающиеся деловые и личные качества позволяют Вам уверенно руководить Тульской областью — регионом с богатой историей, славными традициями и незыблемой памятью о великих подвигах героев нашей Родины.

Благодаря Вашей плодотворной работе на посту губернатора в области реализуются крупные социальные проекты на благо граждан, очевидны успехи в бизнес-среде — Тульская область является одним из наиболее привлекательных и перспективных субъектов Российской Федерации для инвестиций.

Уверен, что Ваши профессиональные знания, богатый опыт, в том числе умение ставить и решать масштабные задачи, и впредь будут содействовать социально-экономическому развитию региона и укреплению его позиций по всем направлениям. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успешного достижения всех поставленных целей и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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