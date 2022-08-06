«Барселона» не проходит регистрацию

«Барселона» столкнулась с серьезной проблемой. Проведя ударную трансферную кампанию, в ходе которой ему удалось получить таких звезд, как Роберт Левандовский, Жюль Кунде и Рафинья, каталонский клуб все равно не может их зарегистрировать из-за несоответствия правилам испанского финансового fair play. Продажи части активов «Барселоны» оказалось недостаточно для решения вопроса, и не исключено, что клубу, как и в прошлом сезоне, придется просить некоторых своих ветеранов пойти на снижение зарплаты ради будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joan Monfort / AP Фото: Joan Monfort / AP

О том, что руководство «Барселоны» будет просить некоторых своих игроков, и прежде всего двух ветеранов — Серхио Бускетса и Жерара Пике, пойти на снижение зарплаты, сообщил El Mundo Deportivo. На самом деле его информация дополняет ту, что ранее появилась в целом ряде испанских медиаресурсов. Все они настаивают на том, что «Барселона» этим летом столкнулась с серьезной проблемой.

Каталонцы провели ударную трансферную кампанию. В ходе нее «Барселона» сумела приобрести, наряду с перешедшими в команду в статусе свободных агентов хавбеком «Милана» Франком Кессье и защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном, еще одного игрока обороны — обладающего колоссальным потенциалом Жюля Кунде из «Севильи», перспективного вингера «Лидса» Рафинью и даже лучшего футболиста мира по версии Международной федерации футбола (FIFA), главного снайпера мирового футбола Роберта Левандовского из «Баварии», потратив на три трансфера в общей сложности почти €200 млн. Между тем клуб до сих пор не может зарегистрировать новичков.

Загвоздка заключается в том, что Федерация футбола Испании считает, что «Барселона» не соответствует ее регламенту финансового fair play, принципы которого похожи на те, что до недавнего времени долго использовал Союз европейских ассоциаций (UEFA). Они предполагают, что клуб обязан быть максимально близок к безубыточности.

Однако «Барселона» до сих пор не избавилась от последствий острого кризиса, который пережила на стыке десятилетий. У него была в том числе мощная финансовая составляющая: долги каталонцев на пике пандемии коронавируса зашкалили за €1 млрд, и еще недавно невозможно было представить ее столь же активно действующей на рынке, как нынешним летом.

Простор для маневра президенту Жоану Лапорте и тренеру Хави обеспечил ряд сделок — по продаже четверти своих телеправ и примерно такой же доли в компании Barca Studios, занимающейся созданием творческого контента для клуба. В общей сложности они уже принесли «Барселоне» около €500 млн. При этом она намерена выставить на продажу еще один 25-процентный пакет акций Barca Studios за €100 млн.

Однако El Mundo Deportivo утверждает, что даже эти поступления не удовлетворили Федерацию футбола Испании и не помогли окончательно урегулировать вопрос с клубными задолженностями. Чтобы соответствовать финансовому fair play, «Барселоне» остается только попытаться уговорить игроков согласиться с временным понижением зарплаты. С этой целью Жоан Лапорта, вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матео Алемани уже провели встречи с Серхио Бускетсом и Жераром Пике, которые как футболисты, делящие между собой капитанские полномочия, должны подать пример остальным.

При этом издание отмечает, что «Барселоне» уже удавалось убедить игроков так поступить. Причем не только в 2020 году, когда остановка сезона из-за пандемии привела к колоссальным денежным потерям, но и в 2021-м. Тогда «Барселоне» нужны были средства для оформления контрактов с Мемфисом Депаем и Эриком Гарсией, и Пике «сотрудничал» с менеджментом, одобрив отсрочку контрактных выплат. Испанские источники предполагают, что «Барселона» лично ему задолжала уже свыше €50 млн.

Алексей Доспехов