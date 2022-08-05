Софтвера в новые рынки

На фоне западных санкций российские разработчики программного обеспечения (ПО) начали переориентироваться на поставки в африканские, азиатские и страны Ближнего Востока, выяснили в ассоциации «Руссофт». И хотя интерес к европейским рынкам среди российских компаний снизился, но они пока не готовы уходить с них полностью. Некоторые разработчики для продаж ПО в Европе и США регистрируют юридические лица в нейтральных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Soe Zeya Tun / Reuters Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

“Ъ” ознакомился с результатами опроса ассоциации «Руссофт», который проводился с февраля по май 2022 года среди 171 российской софтверной компании с совокупным оборотом около 100 млрд руб. Из их ответов следует, что после введения западных санкций из-за начала военных действий на Украине российские разработчики ПО начали переориентировать экспорт своих продуктов и услуг на рынки Южной и Восточной Азии, Южной и Центральной Америки и Ближнего Востока.

Согласно результатам опроса, если в 2021 году 5,3% отечественных разработчиков планировали выйти на рынок Южной и Восточной Азии, то в 2022 году — уже 9,6%. В частности, российские компании интересуют рынки Индии (выход туда планируют 7,4% опрошенных в первом полугодии 2022 года против 2,4% — за аналогичный период 2021 года); Узбекистана (9,6% против 6,8%), а также стран Ближнего Востока (8,5% против 4,4%) и Африки (7,2% против 2,9%).

По данным «Руссофта» за 2021 год, примерно 53% всех продаж отечественного софта приходилось на Россию (около $11,1 млрд), на ближнее зарубежье 8–10% (примерно $2 млрд), США и Канада занимают около 15% ($3 млрд.), Европейские страны — 13% ($2,7 млрд), а Южная и Восточная Азия — примерно 7% ($1,3 млрд).

В то же время отмечается падение интереса у российских разработчиков ПО к европейскому и американскому рынкам. Только 3% опрошенных компаний планируют выход на европейский рынок в 2022 году — годом ранее таковых было 7,8%, к Германии, например, интерес упал с 6,3% до 1,2%. Интерес к рынку США и Канады упал с 6,8% до 1,8%. Примечательно, что российские софтверные компании с опасением смотрят и на рынок Латинской Америки: если в 2021 году интерес к работе в Бразилии и Мексике проявляли 2,9% компаний, то в 2022 году — 1,8%.

Гендиректор ГК DZ Systems Дмитрий Завалишин подтверждает интерес разработчиков российского софта к азиатским, африканским и ближневосточным рынкам. По его словам, незначительные различия запросов по техническому заданию от европейских и восточных или азиатских клиентов есть, но они снижаются: «Десять лет тому назад восточные заказчики были куда более специфичны, чем сегодня, вплоть до того, что требовали в интерфейсе золота и восточных орнаментов».

Операционный директор SimbirSoft Дмитрий Петерсон заявил, что компания уж активно развивает контакты с партнерами в новых регионах, в том числе на Ближнем Востоке и в Латинской Америке: «Как и другие коллеги, мы развиваем представительства за рубежом, в том числе в некоторых регионах СНГ». Гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков отмечает, что на рынках США и Европы компаниям с российскими основателями сейчас сложнее, потому что в основном заказчики делают выбор не в их пользу.

При этом участники российского софтверного рынка не намерены полностью уходить из Европы и планируют работать в этом регионе через фирмы-посредники и представительства. Например, ГК DZ Systems планирует зарегистрировать юридическое лицо в нейтральной стране для продажи софта в Европу. Но Дмитрий Завалишин отмечает, что иностранные банки отказываются открывать счета для российских клиентов без объяснения причины: «На это влияет, что не до конца понятны объем возможных санкций и их последствия».

Впрочем, по словам директора центра цифровых технологий АО «Моделирование и цифровые двойники» Андрея Крылова, несмотря на заинтересованность ряда азиатских и ближневосточных стран к продуктам российских разработчиков, отечественное ПО не сможет конкурировать с западным. Он отмечает, что страны Ближнего Востока, которые сами находятся под санкциями, находят способы обойти их и использовать западный софт: «Многие поколения инженеров в разных странах обучались и работали, используя те самые западные решения, поэтому сейчас им экономически невыгодно менять не только само программное обеспечение, но и повторно его изучать».

Тимофей Корнев