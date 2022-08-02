Программистов пока учат быстрее, чем они уезжают

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в первом квартале 2022 года слабо почувствовал влияние санкций. Так, объем реализованных товаров, работ, услуг крупными и средними предприятиями достиг 1,3 трлн руб., увеличившись на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указывают в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В значительной степени на это повлияли итоги марта 2022 года — плюс 36,1% в годовом выражении, до 574 млрд руб.

Решающий вклад в результат сектора за первый квартал внесла IT-отрасль (плюс 63,7% в годовом выражении, до 560,2 млрд руб.). В марте 2022 года этот сегмент, несмотря на активизацию санкций, продемонстрировал рост в 2,1 раза в годовом выражении, до 311 млрд руб., на фоне ажиотажного спроса на ПО. Вместе с тем, по словам замдиректора центра стратегий и программ ИСИЭЗ Тамары Зининой, в апреле—мае объемы продаж вернулись к «нормальному уровню». Положительную динамику продемонстрировали прочие IT-услуги (рост на 50,6% в годовом выражении, до 79,9 млрд руб.) и телекоммуникации (плюс 6,8%, до 513,1 млрд руб.), сокращалось производство (минус 11,5%, до 137,5 млрд руб.) и оптовые продажи ИКТ-товаров (минус 22,7%, до 9,5 млрд руб.) — сказывались ограничения импорта.

В первом квартале 2022 года среднесписочная численность работников в секторе ИКТ — большая часть пришлась на IT-отрасль и прочие IT-услуги — составила почти 1,34 млн человек (рост на 5,7%), при этом в марте текущего года зафиксировано максимальное значение показателя — более 1,35 млн человек. Рост эксперты зафиксировали на фоне массового переезда российских IT-специалистов за рубеж и решений ряда профильных компаний увеличить штат. Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщал в конце марта, что РФ покинули 50–70 тыс. IT-специалистов.

По прогнозу ассоциации компаний—разработчиков программного обеспечения «Руссофт», совокупный оборот софтверных предприятий не должен серьезно упасть в 2022 году, несмотря на кадровые потери от выезда специалистов за рубеж (по их оценке, максимум 15–20 тыс. человек). Так, совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний в 2022 году не превысят результаты 2021 года ($10 млрд), экспортная выручка компаний может сократиться на 10–15%.

Венера Петрова