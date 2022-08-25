Сегодня исполняется 63 года председателю Совета муфтиев РФ, председателю Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Равиль Гайнутдин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Равиль Гайнутдин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— От всего сердца поздравляю Вас, дорогой Равиль Исмагилович! Ваша многолетняя духовная деятельность, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в России, заслуживает самого глубокого уважения. Вы прилагаете много усилий для распространения традиционных нравственных ценностей — добра, милосердия и взаимного уважения, которые играют огромную роль в развитии российского общества. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, успехов в благородной деятельности, долгих и счастливых лет жизни!

Поздравления передает главный раввин России Берл Лазар:

— От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Хочу поздравить также всех мусульман нашей страны с тем, что у них такой талантливый, такой опытный, такой авторитетный духовный лидер. Мы много лет вместе работаем, сотрудничаем ради наших общих ценностей, ради мира в стране и на планете, ради взаимного уважения между нашими общинами, между всеми, кто верит в Б-га единого! И это, на мой взгляд, лучшее доказательство того, что религия объединяет людей, помогает им преодолевать жизненные трудности и любые возможные конфликты. Меня всегда восхищает Ваш мудрый подход к проблемам современности, Ваша способность всегда найти нужные слова и предложить нужные дела, чтобы добавить дружбы и взаимопонимания. И велика Ваша заслуга в том, что многие тысячи людей ежегодно возвращаются к вере, что динамично развиваются религиозные общины, что растет духовность в стране. Желаю Вам в наступающем новом году Вашей жизни крепкого здоровья, новых свершений и полного успеха во всех Ваших начинаниях.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»