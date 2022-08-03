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Коммерсантъ FM
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Автомобили с льготным приводом

Госпрограмма кредитования обеспечила рост спроса на машины

Продажи легковых автомобилей в РФ продолжили медленное восстановление в июле, но продано лишь 35,6 тыс. штук. Спрос остается слабым, и в лидерах продаж в том числе модели, выпуск которых не идет с весны, но у клиентов автосалонов появился стимул к более срочной покупке — запустилась программа льготного автокредитования. Фактически рынок в июле оказался выше июньского на объем машин, реализованных в кредит со скидкой.

По мнению экспертов, новая программа льготного автокредитования фактически ориентирована только на автомобили Lada

По мнению экспертов, новая программа льготного автокредитования фактически ориентирована только на автомобили Lada

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По мнению экспертов, новая программа льготного автокредитования фактически ориентирована только на автомобили Lada

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рынок легковых автомобилей в июле оказался выше, чем в июне, на 9% — в РФ было реализовано 35,6 тыс. машин, подсчитал «Автостат» после обработки данных АО «Электронный паспорт». Рынок все еще на 74,8% ниже, чем годом ранее, но продолжает медленно восстанавливаться с мая.

Рынок подогревает в том числе господдержка. В агентстве со ссылкой на Минпромторг уточнили, что только по программе льготного автокредитования, которая заработала с середины июля, за июль было реализовано более 2,3 тыс. автомобилей, объем скидок составил более 412 млн руб. В ВТБ “Ъ” сказали, что получили более 2,5 тыс. заявок на 1,7 млрд руб., доля программы в общем объеме выдач автокредитов ВТБ — 18%. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что такая доля кредитов с господдержкой — в среднем традиционная. При этом некоторые банки — в том числе Росбанк, который традиционно активно выдает такие кредиты — сообщили “Ъ”, что пока не присоединились к программе.

Льготное автокредитование в 2022 году запустилось на новых условиях, которые были известны лишь из уведомления Минпромторга.

Его глава Денис Мантуров говорил, что в программу войдут «все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб.», хотя в постановлении речь шла о 1,5 млн руб. Также сообщалось о росте скидки на авансовый платеж вдвое, до 20%. Фактически же программа ориентирована только на автомобили Lada. Продажи АвтоВАЗа в июле оказались на 2,5 тыс. выше, чем месяцем ранее (10,4 тыс.).

При этом только на этой неделе Минпромторг опубликовал проект изменений в соответствующее постановление, которое закрепляет анонсированную цену в 2 млн руб. и повышенный размер скидки. Кроме того, документ допускает к покупке с господдержкой любые автомобили вне зависимости от локализации, если те произведены в рамках специнвестконтракта (СПИК). В действующей же версии указан конкретный уровень баллов за локализацию в РФ, который должны набирать машины.

Еще до объявления о старте программы собеседники “Ъ” рассказывали о том, что в нее войдет китайская Haval, хотя ее машины набирают 1–1,2 тыс. баллов при действующей планке в 2 тыс. баллов в 2022 году. Haval заключила СПИК в 2020 году на проект по выпуску машин в Туле — сейчас это единственное собственное предприятие иностранного автопроизводителя, которое продолжает выпуск в РФ после начала военных действий на Украине. Однако модели бренда из КНР все равно не смогут войти в программу даже без учета локализации: в «Хавейл Мотор Рус» пояснили “Ъ”, что на сегодня стоимость моделей Haval превышает установленную условиями проекта постановления.

Несмотря на отсутствие субсидирования, Haval и другие китайские бренды продолжают наращивать долю на российском рынке: всего на них в июле пришлось 24% от общих продаж легковых автомобилей. Каждая из марок увеличила долю в 2,5–3,5 раза, наибольший результат среди марок из КНР показала Chery (2,6 тыс. машин и 7,2% рынка).

При этом в целом рынок продолжает в основном существовать на старых запасах.

Это видно из модельного рейтинга даже по продажам лидера рынка Lada — в июле продано 2,1 тыс. машин Vesta, которые сейчас не производятся. А бестселлером среди иномарок остается Kia Rio (1,3 тыс. машин), выпуск которой в Санкт-Петербурге приостановлен с весны.

Сергей Удалов отмечает, что спрос на рынке остается низким, но льготное кредитование и продажи бюджетной Lada Granta Classic впервые за последнее время дали «триггер» к покупке, что вместе обеспечило прирост продаж. Это будет влиять на динамику рынка и в будущие месяцы — рынок должен выйти на ежемесячную реализацию 40 тыс. машин. Также спрос подогреет продолжающийся приток автомобилей китайских брендов. Консенсус-прогноз опрошенных “Ъ” аналитиков — реализация по итогам года 600 тыс. машин (см. “Ъ” от 28 июля). За семь месяцев, по данным «Автостата», реализовано 387,7 тыс. легковых автомобилей.

Ольга Никитина

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