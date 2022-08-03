Показания привели к свободе

Следственные органы решили смягчить меру пресечения сразу двоим ключевым фигурантам громкого расследования хищения бюджетных средств, выделенных на образование. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, находившийся под домашним арестом, отпущен под подписку о невыезде. А глава Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, освобождения которого из СИЗО, в том числе из-за плохого состояния здоровья, требовали не только адвокаты, но и многие известные люди, переведен из изолятора под домашний арест. Изменение позиции следствия объясняется не в последнюю очередь тем, что фигуранты дали признательные показания.

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Решение об изменении меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау следователь, занимающийся делом о хищении бюджетных средств, выделенных на образование, по данным источников “Ъ”, принял вечером 2 августа. Отметим, что это произошло за два дня до того, как Тверской суд столицы должен был рассмотреть ходатайство следствия о продлении ученому срока домашнего ареста. Теперь заседание не состоится.

Адвокат ректора Алексей Дудник отказался от каких-либо комментариев, сославшись на данную им подписку о неразглашении материалов дела. По данным же источников “Ъ”, решение следователя не в последнюю очередь было обусловлено тем, что ректор накануне якобы дал признательные показания.

Напомним, что господин Мау проходит по одному из эпизодов громкого расследования, основным фигурантом которого является бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Речь идет о событиях 2018–2020 годов. По материалам дела, Владимир Мау, Марина Ракова и Сергей Зуев, занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор, в результате были заключены подложные договоры между РАНХиГС и 13 гражданами, среди которых были и сотрудники Минпросвещения, о их фиктивном трудоустройстве. В результате они незаконно получали зарплату, чем и причинили РАНХиГС ущерб на сумму 21 млн руб. Действия фигурантов квалифицированы как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в деле фигурирует и проректор вуза Иван Федотов.

Этот эпизод, как сообщал “Ъ”, был выявлен ГСУ ГУ МВД по Москве в ходе расследования дела, возбужденного в 2021 году,— о хищении бюджетных средств, выделенных Минпросвещения Фонду новых форм развития образования на реализацию различных программ. В рамках дела были арестованы Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко, сотрудники фонда Максим Инкин и Евгений Зак, а также сотрудница Шанинки Кристина Крючкова. В СИЗО оказался и ректор этого вуза Сергей Зуев.

По версии следствия, в 2019 году фигуранты организовали заключение двух договоров между фондом и Шанинкой, на каждый из которых выделялось по 25 млн руб. Но, как установили полицейские, эти контракты являлись лишь прикрытием для увода бюджетных средств. По подсчетам ГСУ, злоумышленникам удалось присвоить не менее 21,3 млн руб.

Освобождения Сергея Зуева из-под стражи требовали не только адвокаты, но и многие известные люди. Одной из основных причин называлось плохое состояние его здоровья. Наконец, в среду, 3 августа, Тверской суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о переводе ученого под домашний арест.

Свою просьбу следователь мотивировал тем, что господин Зуев полностью признал вину по двум вменяемым ему эпизодам мошенничества, возместил ущерб по делу и указал следствию на сообщников, о которых не было известно.

Кроме того, отметил представитель ГСУ, большая часть следственных действий уже проведена, правда, еще не закончена бухгалтерская экспертиза. После ее завершения следствию предстоит выделить в отдельное производство дела фигурантов, числящихся в розыске, а затем составить обвинение в окончательной редакции. Прокурор в целом поддержала заявление представителя ГСУ, но выступила против предоставления обвиняемому права на шестичасовые прогулки, о чем просило следствие.

Отметим, что поначалу, по данным “Ъ”, ученый отрицал свою вину. Он заявлял, что доверял своим подчиненным, которые занимались договорами, и подписывал документы, не вникая в их суть. А «мертвые души», по его тогдашнему утверждению, действительно исполняли свои служебные обязанности согласно заключенным с ними контрактам.

Адвокат ученого Дмитрий Кравченко попросил суд приобщить к делу согласие супруги господина Зуева Елизаветы Фокиной на проживание мужа под домашним арестом в общей квартире. Кроме того, господин Кравченко и его коллега Руслан Кожура настаивали на предоставлении ученому права на прогулки, мотивируя их необходимость наличием у Сергея Зуева «целого букета хронических заболеваний». «Даже в медицинском заключении, составленном в СИЗО, их перечень занимает целый лист»,— подчеркнул господин Кравченко. А адвокат Кожура добавил, что в лечении нуждается не только сам господин Зуев, но и его несовершеннолетний сын, поэтому ученому потребуется время и на решение этой проблемы.

Сам Сергей Зуев также просил о прогулках, но в этом суд ему отказал. В остальном на ученого были наложены ограничения, стандартные для домашнего ареста.

Сразу после оглашения судебного решения подсудимого вывели из «аквариума» без наручников. Адвокаты после заседания заявили, что намерены обжаловать отказ в предоставлении их клиенту права на прогулки.

Отметим, что в ближайшие дни суд планирует рассмотреть ходатайства следствия о продлении меры пресечения Марине Раковой и некоторым другим фигурантам расследования.

Владислав Трифонов, Алексей Соковнин