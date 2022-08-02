Кто и когда посещал Тайвань до Нэнси Пелоси

В 1997 году Тайвань посетил спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, находившийся тогда в оппозиции.

В августе 2009 года Далай-лама прилетел в Тайбэй, чтобы поддержать жертв тайфуна «Моракот». Власти Китая обвинили его в разжигании сепаратизма. В знак протеста Пекин отменил все совместные мероприятия, в том числе торжество в честь возобновления прямых перелетов между Китаем и Тайванем.

В марте 2018 года Дональд Трамп подписал закон, вновь разрешающий американским чиновникам посещать Тайвань. В августе 2020 года первым стал министр здравоохранения США Алекс Эйзар. Он вел переговоры с Тайванем о поставках медоборудования во время пандемии. Пекин выразил протест и потребовал воздержаться от контактов в дальнейшем.

В августе 2020 года Тайвань также посетил спикер Сената Чехии Милош Выстрчил. По его словам, он налаживал деловые связи. Тогдашний президент Чехии Милош Земан назвал этот визит «мальчишеской провокацией». Власти Китая пообещали, что политик «заплатит высокую цену за недальновидное поведение».

В сентябре того же года замгоссекретаря США Кит Крак посетил поминки президента Тайваня Ли Дэнхуэя. Пекин призвал «не играть с огнем» и провел военные тренировки в Тайваньском проливе.

В октябре 2021 года Европарламент принял доклад «Политические связи и сотрудничество между ЕС и Тайванем». В ноябре 2021 года остров посетила первая официальная делегация ЕС. В том же месяце на военно-транспортном самолете на Тайвань прибыли американские сенаторы и конгрессмены.

В марте 2022 года Тайвань также посетили отставные американские военные: бывший начальник военно-морских операций Майкл Маллен, экс-замсоветника по нацбезопасности Меган О`Салливан и бывший замминистра обороны Мишель Флурной. В апреле 2022 года на остров прибыли еще шесть американских конгрессменов. В ответ Пекин провел новые военные учения.

В мае 2022 года Тайвань посетила сенатор-демократ Тэмми Дакуорт. В июле 2022 года на остров прибыл экс-министр обороны США Марк Эспер. Он вел консультации по военной технике. Одновременно с ним Тайвань посетила вице-председатель Европарламента Никола Бир.