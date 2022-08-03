Детям-инвалидам протянут ремень безопасности

Группа депутатов Госдумы и сенаторов предложила не применять штрафы за перевозку без автокресла ребенка, если он инвалид. Парламентарии приводят в пример детей с ДЦП, которых по медицинским показаниям можно перевозить только в лежачем положении и в специальном кресле, которое не всегда доступно родителям. Правительство РФ документ не поддержало, указав, что авторы поправок не провели «всесторонний анализ» ситуации. Независимые эксперты говорят о том, что проблема с перевозкой «особых» детей действительно существует, но решать ее отменой штрафов нельзя — нужно налаживать производство специальных детских кресел в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Поправки в КоАП РФ внесли в парламент депутаты и сенаторы от ЛДПР. Действующая ст. 12.23 кодекса, напомним, предусматривает штраф в 3 тыс. руб. для водителей, 25 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юрлиц за перевозку детей без детских удерживающих устройств (автокресел). ПДД предусматривают, что ребенок до 7 лет должен ездить в машине в автокресле. Детей от 7 до 11 лет допускается перевозить с использованием штатных ремней безопасности, если позволяет рост и вес маленького пассажира. Парламентарии предложили не штрафовать водителей в случае, если в машине перевозится ребенок-инвалид в возрасте до 11 лет (включительно), «физиологические особенности которого» не позволяют выполнить правила.

Действующие ПДД, отмечают депутаты, рассчитаны исключительно на здоровых детей. «Некоторых детей с инвалидностью, например с детским церебральным параличом, по медицинским показаниям можно перевозить в машине только в лежачем положении в специальном кресле, которое порой не помещается в небольшой автомобиль,— говорится в пояснительной записке.— Многих детей с инвалидностью нельзя пристегивать, например некоторых детей с аутизмом. Родители вынуждены перевозить непристегнутыми, нарушая правила. Оштрафуют ли при этом водителя, зависит только от понимания и доброй воли сотрудника ГИБДД».

По данным ГИБДД, за 6 месяцев 2022 года в России произошло 438 ДТП, связанных с нарушением правил перевозки детей (без детских кресел или ремней безопасности), что на 14% меньше, чем годом ранее. При этом количество погибших в этих авариях выросло на 23%, количество раненых уменьшилось на 9%. Больше всего таких ДТП произошло в Краснодарском крае, Нижегородской области и Красноярском крае. Отдельной статистики по перевозке детей с инвалидностью ГИБДД не ведет.

В Белом доме выступили против поправок, заметив, что в действующих ПДД отсутствуют «правовые изъятия» при перевозке детей-инвалидов и понятие «физиологические особенности» (депутаты в пояснительных материалах указали, что потребуются изменения в правила). «Материалы к законопроекту не содержат сведений о всестороннем анализе правоприменительной деятельности на территории всей Российской Федерации, подтверждающем наличие соответствующих проблем правоприменения, статистические и иные данные, свидетельствующие о неэффективности действующей модели правового регулирования рассматриваемых правоотношений»,— сказано в правительственном отзыве.

Отмена штрафов может привести к тому, что некоторые родители перестанут использовать детские удерживающие устройства, пояснила “Ъ” директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна Соловьева. Это ухудшит безопасность детей и подвергнет их жизнь и здоровье дополнительному риску, полагает она. «Такого допускать ни в коем случае нельзя,— говорит госпожа Соловьева.— Ведь последствия травмы для ребенка, к примеру, с ДЦП после аварии могут оказаться гораздо серьезнее, чем для здорового». При этом, отмечает эксперт, проблема перевозки детей с «особенностями» действительно существует. «Но решать эту проблему нужно совсем иначе,— отмечает госпожа Соловьева.— Необходимо, во-первых, налаживать российское производство специальных детских удерживающих устройств для перевозки детей с разными особенностями здоровья и развития. Кроме того, необходимо разработать содержание и методы обучения педагогов и родителей организации безопасной перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью».

Иван Буранов