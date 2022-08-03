Вымогательство подкрепили порнографией

Люблинский суд Москвы огласил приговор руководителю интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который был признан виновным в вымогательстве 300 тыс. руб. у полицейского, распространении порноматериалов и оскорблении оперативного сотрудника. Господин Воронцов получил пять лет колонии общего режима с запретом заниматься администрированием сайтов в интернете в течение десяти лет. Сам он вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сняв с Владимира Воронцова большинство обвинений, «омбудсмена полиции» все же осудили на пять лет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сняв с Владимира Воронцова большинство обвинений, «омбудсмена полиции» все же осудили на пять лет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе прений прокурор отказался от большинства пунктов обвинения по делу Владимира Воронцова, поэтому суд в приговоре сосредоточился на тех эпизодах, что остались в деле. При этом больше всего внимания было уделено событиям, связанным с публикацией интимных снимков инспектора отдела морально-психологического обеспечения УВД на метрополитене Расима Курбанова. С ним Владимир Воронцов познакомился в 2011 году, когда служил оперативником в одном из подразделений полиции. Уже тогда он администрировал сайт «Омбудсмен полиции», выступая там под ником «Восславим без палева». На сайте публиковались новости о жизни сотрудников МВД, их незаконных, по мнению автора, увольнениях и преследованиях за борьбу с коррупцией в собственных рядах.

Установить личность «омбудсмена» полицейскому руководству косвенно помог господин Курбанов. Общаясь на сайте с автором публикаций, он понял, что оба проживают недалеко друг от друга, и решил познакомиться. Встретившись, Расим Курбанов и Владимир Воронцов поговорили о делах в МВД и, как отмечено в приговоре, расстались друзьями. После этого господин Курбанов стал рассказывать знакомым, что близко знаком с создателем сайта, называл его имя и фамилию и другие данные о нем. В особенности он любил похвастаться дружбой с господином Воронцовым перед посетительницами сайта знакомств, в том числе дамами-полицейскими. В результате в начале 2017 года господин Воронцов был уволен из полиции. Догадываясь, что к этому косвенно приложил руку его приятель Курбанов, бывший оперативник Воронцов попросил знакомого устроить его на работу в УВД на метрополитене, однако из этого ничего не вышло.

Из приговора следовало, что Владимир Воронцов решил отомстить Расиму Курбанову. По его просьбе некая женщина через сайт знакомств списалась с господином Курбановым и уговорила его прислать интимные фото. По данным следствия, за их непубликацию «омбудсмен» решил получить с инспектора 300 тыс. руб. Однако его приятель сказал, что такой суммой не располагает, после чего фото были выложены в интернете. Расим Курбанов был уволен за порочащее полицейского поведение.

Впрочем, сам «омбудсмен» утверждал, что интимные снимки оказались в Сети потому, что кто-то взломал страницу переписывавшейся с инспектором женщины на сайте знакомств. А 300 тыс. он запросил для знакомого компьютерщика, который мог бы удалить снимки из интернета. Однако господин Курбанов, как отмечено в приговоре, в 2020 году обратился с заявлением на господина Воронцова в УСБ ГУ МВД по Москве.

Следующий эпизод касался распространения клеветы и оскорблений представителя власти — оперативного сотрудника УВД ЮАО Москвы. Тот в 2017 году провел в квартире Владимира Воронцова обыск, который, по мнению «омбудсмена», прошел с нарушением УПК. Тогда, говорится в деле, Владимир Воронцов нашел страницу оперативника в социальных сетях и со ссылкой на опубликованные там фотографии стал распространять сведения о том, что сыщик якобы ведет аморальный образ жизни.

Также в деле фигурировали два эпизода с распространением господином Воронцовым порнографических фотографий сотрудниц полиции. По версии следствия, «омбудсмен» помогал этим молодым женщинам в восстановлении на работе в МВД, откуда те были уволены. А снимки «омбудсмен» делал, чтобы в случае неудачи в судебных тяжбах бывшие сотрудницы не могли выдвигать к нему претензии и требовать потраченные средства назад. При этом осталось неясным, почему эти клиентки согласились создать на себя этот фотокомпромат. Отметим, что господин Воронцов отказался признавать эти снимки порнографическими на том основании, что все интимные места на них были закрашены.

В итоге суд признал Владимира Воронцова виновным в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ), незаконном распространении порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ) и публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). «Омбудсмен» получил пять лет колонии общего режима и запрет на деятельность в интернете в течение десяти лет. Также его обязали выплатить господину Курбанову за причиненный моральный вред 300 тыс. руб. Адвокат осужденного Федор Аксененко уже заявил, что обжалует несправедливый, с его точки зрения, приговор.

Алексей Соковнин