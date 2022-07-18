Защитник полиции получил от прокурора

На заседании Люблинского райсуда Москвы по уголовному делу в отношении создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова прокуратура сняла 10 из 14 предъявленных ему обвинений в оскорблении полицейских, сборе их интимных фотографий и вымогательстве денег за нераспространение компромата в сети. Однако даже за оставшийся эпизод вымогательства 300 тыс. руб. у полицейского кадровика, сфотографировавшегося в голом виде перед зеркалом для сайта знакомств, обвинение попросило суд отправить «омбудсмена» в колонию на шесть лет, а после отсидки еще и запретить ему на десять лет руководство любыми интернет-проектами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимиру Воронцову грозит шесть лет колонии и запрет на работу в интернете

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимиру Воронцову грозит шесть лет колонии и запрет на работу в интернете

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Процесс в Люблинском райсуде Москвы, начатый в декабре 2020 года и посвященный масштабной деятельности в интернет-пространстве «общественного защитника» полицейских Владимира Воронцова, подошел к концу. В состоявшихся прениях сторон представитель Моспрокуратуры по собственной инициативе отказалась от большинства из 14 предъявленных «омбудсмену» изначально обвинений. На заключительной стадии отпал, например, эпизод с вымогательством 300 тыс. руб. (ст. 163 УК РФ) у бывшей сотрудницы полиции за непубликацию на портале ее интимных фотографий. Потерпевшая, напомним, еще полгода назад отказалась от своих претензий к «омбудсмену», заявив в суде, что оговорила господина Воронцова. За это ей якобы пообещали посодействовать в восстановлении на службе, но не восстановили.

Несущественными гособвинение также сочло претензии к Владимиру Воронцову адвоката, которую тот якобы оклеветал (ст. 128.1 УК РФ), и сотрудницы юридической службы УМВД по Центральному округу Москвы, вероятно, оскорбленной «омбудсменом» (ст. 319 УК РФ) семь раз подряд в одной только публикации. Еще одно оскорбительное высказывание подсудимого, допущенное в отношении оперативника управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по Москве, было напечатано совсем давно, поэтому соответствующее обвинение, хотя и остается в уголовном деле, скорее всего, будет снято судом в связи с истечением сроков давности.

Таким образом, в масштабном когда-то уголовном деле из 14 преступлений осталось всего 3 эпизода.

По версии прокуратуры, общественник распространил в сети порнографические снимки бывшего сотрудника кадровой службы управления МВД на Московском метрополитене и некоей сотрудницы полиции. Последнюю «омбудсмен» скомпрометировал дважды, но при этом бескорыстно, поэтому ключевым в уголовном деле стал все же эпизод с кадровиком. Последнему, по версии следствия, общественник предложил выкупить компромат за 300 тыс. руб., совершив, таким образом, еще и вымогательство.

По версии подсудимого, его бывший приятель, ставший впоследствии потерпевшим и заявителем по делу, «сделал глупость» сам.

Зарегистрировавшись на некоем сайте знакомств «для полицейских», кадровик, по версии подсудимого, уступил настойчивой просьбе администратора сайта с никнеймом Николь Вороновская и отправил ей свое интимное фото перед зеркалом. Впечатляющий кадр якобы оказался сначала на сайте, а уже оттуда одна из пользовательниц направила его в чат «Омбудсмен полиции», где молодого человека перед зеркалом опознало руководство управления на метрополитене. Полицейский, как следует из материалов обвинения, еще в 2017 году был уволен за нарушение этики. Три года он тяжело переживал случившееся недоразумение и даже пытался восстановиться на службе через суды, обращаясь за поддержкой в том числе к своему приятелю Воронцову. Однако в мае 2000 года бывший кадровик решил, что публикацию компромата организовал сам «омбудсмен» и пожаловался на Владимира Воронцова в УСБ ГУ МВД по Москве. Тогда же неизвестный, по версии подсудимого, перевел на его банковскую карту 300 тыс. руб. Это обстоятельство стало основанием для его задержания, обвинения в вымогательстве и отправки в СИЗО по решению Тверского райсуда Москвы. С тех пор предъявленное обвинение периодически пополнялось новыми претензиями, а избранная мера пресечения — продлевалась вплоть до сегодняшнего дня.

Несмотря на то что большинство предъявленных ранее обвинений было снято, гособвинитель попросила суд лишить Владимира Воронцова специального звания майора полиции, отправить его в колонию общего режима на шесть лет, а после отсидки еще и запретить «омбудсмену» в течение десяти лет создавать и руководить сайтами и «любыми другими» проектами в интернете.

Напомним, после выхода в отставку в 2017 году бывший оперативник управления по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») МВД РФ Воронцов создал и возглавил правозащитный интернет-проект под названием «Омбудсмен полиции», распространяемый через соцсеть «ВКонтакте» и одноименный Telegram-канал. По его версии, проект оказывал поддержку бывшим и действующим правоохранителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Например, отстаивал их интересы в судебных процессах, связанных со снятием незаконно наложенных взысканий или восстановлением на службе после увольнения.

Сергей Машкин