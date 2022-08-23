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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 51 год заместителю председателя правительства Александру Новаку

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Александр Валентинович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! И в годы Вашей работы на посту главы Минэнерго, и сейчас, когда одной из сфер Вашей ответственности в правительстве Российской Федерации является атомный энергопромышленный комплекс, мы в «Росатоме» чувствуем Вашу поддержку и особое внимание к атомной отрасли. Понимая, какую серьезную роль отводит государство развитию высоких технологий, созданию сбалансированной и эффективной энергосистемы, «Росатом» готов оправдать возлагаемые на него надежды. У нас с Вами впереди большая работа по повышению доли атомной энергетики в энергобалансе страны. Надеюсь, что наше взаимодействие будет по уже сложившейся традиции успешным и результативным. Желаю Вам энергии для новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Сегодня исполняется 62 года генеральному директору публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константину Цицину

Константин Цицин

Константин Цицин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Константин Цицин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко:

— Уважаемый Константин Георгиевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вот уже не первый десяток лет под Вашим непосредственным руководством в стране эффективно реализуются масштабные государственные программы высокой социальной значимости. Ваш непререкаемый профессиональный авторитет и высокие человеческие принципы, огромный опыт управленческой работы и самоотверженное служение любимому делу, взвешенность, объективность в принятии стратегических решений и ответственность за результат всецело направлены на решение задач по созданию для граждан комфортных и безопасных условий проживания. Искренне желаю Вам дальнейших успехов в труде на благо нашей страны, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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