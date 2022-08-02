Казанский стрелок согласился со следователем

Верховный суд (ВС) Татарстана продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, который 11 мая 2021 года устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, в результате которой погибли девять человек. В СИЗО он пробудет еще три месяца — до 11 ноября. Как и на прошлом заседании, ни обвиняемый, ни его защитник не возражали против решения суда. К сегодняшнему дню они изучили примерно половину материалов уголовного дела. Другие обвиняемые по этому делу — директор гимназии Амина Валеева, директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и инженер по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин также приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильназ Галявиев

Фото: Глеб Меркин Ильназ Галявиев

Фото: Глеб Меркин

ВС Татарстана продлил срок содержания в СИЗО 20-летнему жителю Казани Ильназу Галявиеву на три месяца. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а кроме того, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). На допросе в декабре прошлого года молодой человек полностью признал свою вину во вменяемых ему преступлениях.

Напомним, по данным следствия, с 1 января по 6 мая 2021 года господин Галявиев «незаконно изготовил и хранил до 11 мая» самодельное взрывное устройство и самодельное взрывчатое вещество, которые утром 11 мая принес в гимназию №175. Вооруженный охотничьим ружьем Hatsan Escort PS Guard 12-го калибра, находясь в здании гимназии, он «умышленно произвел не менее 30 выстрелов» картечью в направлении людей и привел в действие взрывное устройство. В результате действий Галявиева девять человек скончались, среди которых семеро учеников 8 «А» класса в возрасте от 14 до 15 лет и два педагога — 26-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учитель начальных классов Венера Айзатова. Не менее чем 143 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего в уголовном деле более 600 потерпевших, среди которых есть малолетние. Кроме того, говорится в материалах расследования, при нападении были повреждены конструктивные элементы и внутренняя отделка здания гимназии на общую сумму 1,4 млн руб.

Процесс стартовал с рассмотрения ходатайства о проведении судебного заседания в закрытом режиме. С такой просьбой обратился руководитель следственной группы по делу о расстреле казанской гимназии Александр Лавров. С ним были согласны прокурор и родители пострадавших и погибших детей, присутствовавшие на заседании. Сам Ильназ Галявиев на вопрос судьи Александра Огонева о том, как он относится к рассматриваемому ходатайству, тихо ответил: «Мне все равно». Выслушав мнения участников процесса, суд постановил провести заседание в открытом режиме, поскольку в зале отсутствовали несовершеннолетние.

Далее судья уточнил у подсудимого, сколько томов он успел изучить с тех пор, как ему последний раз продлевали меру пресечения. На момент рассмотрения Верховным судом первого ходатайства о продлении ареста обвиняемого, 5 мая, из 310 томов уголовного дела господин Галявиев и его защитник ознакомились с 21 и 24 томами соответственно. Сегодня же Ильназ Галявиев не смог ответить на вопрос судьи: «Не знаю, не считаю».

Тогда представитель следственной группы Алексей Парамонов сообщил, что на сегодняшний день обвиняемый и его адвокат Руслан Нуриахметов изучили половину из общего числа томов. «Галявиев ознакомился с 148 томами уголовного дела, а его защитник — со 160»,— проинформировал следователь. После этого господин Парамонов ходатайствовал о продлении ареста Ильназа Галявиева до 11 ноября 2022 года. Ходатайство поддержали и потерпевшие, и прокурор Дамир Давлетшин. Обвиняемый, как и в прошлый раз, не возражал против заявленного следствием ходатайства. Адвокат был солидарен с позицией своего доверителя.

Выслушав мнения сторон, судья удалился в совещательную комнату, через десять минут вернулся и огласил свое решение: ходатайство следствия было удовлетворено.

Дела в отношении директора гимназии №175 Амины Валеевой, директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова, чья компания отвечала за работу магнитного замка на входе в школу, а также инженера по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина выделены в отдельное производство. Директора школы обвиняют в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), последним двум предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Отметим, что четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил недавнее решение о продлении Сергею Иванову домашнего ареста и удовлетворил ходатайство адвоката о наложении на подзащитного запрета определенных действий.

На данный момент все три фигуранта также приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Глеб Меркин, Казань