Премиум без привилегий

Сокращение льгот и привилегий затронуло премиальных клиентов банков. Для них вводятся комиссии, урезаются льготы, повышается денежный ценз. Да и сами клиенты уже не пользуются ранее предоставляемыми услугами, эксперты ожидают сокращения сегмента на 5–7%. Однако по мере адаптации к изменившимся условиям банки будут развивать новые подходы, так как именно эти клиенты обеспечивают им 30–40% пассивов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тренд сокращения программ лояльности добрался и до клиентов, обсуживающихся по премиальным программам. Это следует из сообщений банков и информации на их сайтах. В Росбанке комиссию 0,5% за обслуживание валютных счетов физических лиц с начала июля начисляют, если сумма превышает 10 тыс. евро или долларов, для премиальных клиентов комиссия действует от 25 тыс. евро или долларов. Для премиальных клиентов Райффайзенбанка комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит 1% от суммы свыше 50 тыс. в валюте счета (для обычных клиентов 3%). Для получения бесплатного обслуживания поднимается средний остаток на счетах, в том числе с учетом увеличения расходов по картам.

Сами премиальные клиенты отмечают, что банки предлагают теперь им самим оплачивать часть услуг с возвратом средств в виде баллов и кэшбэков и значительно сокращают привилегии. «Все банки, которыми я пользуюсь, урезали премиальные пакеты. Необходимо было поддерживать остаток в несколько миллионов рублей на счетах для доступа к бесплатному обслуживанию продукта, при этом банк ограничил снятие наличных, ввел комиссию на переводы, уменьшил все лимиты»,— рассказывает партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев.

К премиальному традиционно относят два сегмента клиентов: affluent (капитал от 4 млн до 60 млн руб.) и pre-affluent (от 1,4 млн до 4 млн руб.). По данным Anderida Financial Group, на сегодня количество премиальных клиентов банков не превышает 3,7–3,8 млн человек. Причем 75–80% из них обслуживаются в группах Сбербанка и ВТБ.

С точки зрения закона права премиальных клиентов на получение программ лояльности не закреплены. «Если в договоре на присоединение к банковскому счету, на обслуживание либо ином юридически обязывающем документе не сформулировано это как обязательство, у клиента нет контроля над действиями банка»,— поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Для банков такие действия чреваты преимущественно репутационными потерями и перетоком клиентов к конкурентам, добавляет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Большинство банкиров не ответили на запросы “Ъ” о премиальных клиентов. Однако некоторые говорят о притоке в сегменте. В частности, в Сбербанке сообщили, что число премиальных клиентов выросло за полгода с 103 тыс. до 110 тыс. человек. В конце июля глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил о росте за полугодие клиентской базы группы «в части клиентов премиального обслуживания».

Существовавшая ранее экономика программ лояльности нарушилась в том числе и для премиальных клиентов, хотя они и ощутили это одними из последних, отмечает старший менеджер практики консультирования на финансовом рынке «Технологии доверия» (бывшая PwC) Руслан Мухомеджанов. Да и сами клиенты не видят большой выгоды в использовании премиальных карт, добавляет Екатерина Семерикова из «Сколково-РЭШ». «Некоторые не могли выполнять условия, необходимые для премиального обслуживания, из-за снижения доходов, расходов и накоплений»,— отмечает она. Сейчас тренды усилились, особенно на фоне ухода зарубежных компаний с рынка, заморозки ценных бумаг и общей неопределенности. По итогам 2022 года число премиальных клиентов может сократиться на 5–7%, полагает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Но этот сегмент остается наиболее стабильным для банков. «Среди премиальных клиентов доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, не превышает 1%. Данная категория умеет контролировать свои денежные потоки и управлять ими»,— говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. «Сегмент премиум аккумулирует 30–40% пассивов банков. Премиальные клиенты традиционно демонстрируют более высокую инвестиционную активность, и, соответственно, банки могут зарабатывать за счет комиссий»,— отмечает руководитель проекта по исследованию премиума и private banking Frank RG Любовь Прокопова. По ее мнению, по мере налаживания базовой работы финансовые организации займутся адаптацией премиальных программ под новые условия.

Полина Трифонова