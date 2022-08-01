Прокурору отказали в иске к бизнесмену

Хамовнический райсуд Москвы не стал рассматривать иск прокуратуры к известному бизнесмену, бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому о взыскании с него почти 500 млн руб. ущерба государству от неуплаты налогов. В 2019 году бизнесмена признали виновным в сокрытии налога на прибыль Ростовского металлургического завода, за что он получил три с половиной года лишения свободы. Однако к этому времени в отношении господина Варшавского уже началась процедура банкротства, и все финансовые претензии к нему теперь должны направляться в арбитражный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Требования к Вадиму Варшавскому почти на полмиллиарда рублей переадресовали в арбитраж

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Требования к Вадиму Варшавскому почти на полмиллиарда рублей переадресовали в арбитраж

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Хамовнический районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск прокурора Ленинского района Ростова-на-Дону к Вадиму Варшавскому о возмещении вреда, причиненного налоговым преступлением (об этом сообщается на сайте суда). Требование надзорного ведомства было заявлено в интересах ФНС. Речь шла о взыскании с господина Варшавского более 490 млн руб.

Отказ от рассмотрения иска мотивирован тем, что ранее в отношении Вадима Варшавского была открыта процедура банкротства с назначением реструктуризации его долгов. Решение о начале процедуры принял Арбитражный суд Москвы в сентябре 2021 года. Соответственно, все финансовые претензии к бизнесмену теперь должны направляться в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве. Процедура банкротства в отношении Вадима Варшавского была инициирована банком «Траст» в связи с задолженностью в размере 4,328 млрд руб.

Иск прокурора связан с уголовным делом по обвинению господина Варшавского в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). За это в декабре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.

По версии обвинения, являясь генеральным директором ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (город Шахты Ростовской области), господин Варшавский дал главному бухгалтеру предприятия указание внести в налоговую декларацию за 2014 год заведомо ложные сведения, повлекшие занижение облагаемой базы по налогу на прибыль. В результате государство недополучило почти полмиллиарда рублей, подсчитали следователи.

Сам бизнесмен свою вину не признал. В ходе судебного процесса он заявлял, что умысла на уклонение от уплаты налогов не имел, а бухгалтерские данные, ставшие основой для спорного расчета налогов, были внесены в финансовую отчетность при его предшественнике в должности директора завода. Впоследствии бизнесмен подавал апелляционную жалобу на обвинительный приговор, но безрезультатно.

Ростовский электрометаллургический завод был создан предпринимателем с нуля в Шахтах. Предприятие начало работу в 2007 году. Тогда в связи с этим событием владельцы завода оплатили выступление Элтона Джона, который дал на Театральной площади Ростова-на-Дону двухчасовой концерт.

После 2014 года Ростовский электрометаллургический завод имел многомиллиардные убытки. В 2019 году предприятие признали банкротом, после чего его с торгов приобрели структуры ГК «Новоросметалл» за 6,5 млрд руб.

60-летний Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар» (включала около полутора десятков предприятий в России и за рубежом, в том числе Златоустовский, Нытвенский, Гурьевский, Ростовский и Донецкий металлургические заводы). В Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005–2011 годах господин Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона.

В сентябре 2021 года, отсидев трехлетний срок за неуплату налогов, Вадим Варшавский получил новый. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима за хищение в 2012 году у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ОАО «Златоустовский металлургический завод», совладельцем которого он являлся.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону