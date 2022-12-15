Чем известен Сергей Чирков

Главой Пенсионного фонда России назначен Сергей Чирков. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чирков

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации Сергей Чирков

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации

Чирков Сергей Александрович родился 9 октября 1978 года в Москве. В 2000 году окончил московскую Академию водного транспорта по направлению юриспруденция, в 2003-м — Академию труда и социальных отношений, в 2005-м — Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования» (MBA). В 2021 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ («Руководитель цифровой трансформации»). Кандидат юридических наук.

С 1999 по 2000 год работал на различных должностях в Фонде социального страхования РФ. Деятельность в Пенсионном фонде (ПФР) начал в 2001 году в должности главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2012 года стал начальником Департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР. С 2018 года работал заместителем председателя правления Пенсионного фонда. 31 июля 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Пенсионного фонда России.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.