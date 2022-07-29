Коммунист остался без зарплаты

Госсовет Республики Коми в четверг лишил лидера фракции КПРФ Виктора Воробьева (внесен в реестр СМИ-иноагентов) оплачиваемой должности в парламенте из-за недостоверной декларации о доходах. Согласно выводам профильной комиссии, коммунист не задекларировал 711 тыс. руб. В Госсовете подчеркивают, что в отношении господина Воробьева была применена «более мягкая мера ответственности», хотя за такое нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения мандата. Сам он считает, что претензии к его декларации связаны с оппозиционной деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госсовета Коми, лидер фракции КПРФ Виктор Воробьев

Фото: Госсовет Коми Депутат Госсовета Коми, лидер фракции КПРФ Виктор Воробьев

Фото: Госсовет Коми

Как пояснил на заседании 28 июля председатель временной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Владимир Жариков («Единая Россия»), Виктор Воробьев не указал в декларации за 2021 год поступление в общей сложности 711 тыс. руб. на один из его банковских счетов. Проверка проводилась в связи с включением господина Воробьева в реестр СМИ—иностранных агентов, так как ранее он не предоставлял в Госсовет сведений о доходах из зарубежных источников. По словам единоросса Жарикова, комиссия дважды запрашивала у коммуниста подтверждающие документы, однако «пояснения были минимальными и расплывчатыми по сути запросов».

«Только на заседании временной комиссии 22 июля были представлены отдельные документы, на основании которых комиссия пришла к выводу, что отдельные суммы действительно не должны были отражаться в справке. Вопросы по данным суммам были сняты. По 711 тыс. руб.— (документов.— “Ъ”) не представлено»,— сказал Владимир Жариков. Он подчеркнул, что федеральный закон «О противодействии коррупции» предусматривает за предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах лишение депутатского мандата, однако к господину Воробьеву «рекомендовано применить более мягкую меру ответственности, а именно — освободить депутата от оплачиваемой должности без прекращения депутатских полномочий». Также господин Воробьев лишен права занимать должность в Госсовете до прекращения своих полномочий.

После выступления главы комиссии слово взял член фракции КПРФ Илья Богданов, который напомнил, что подобные вопросы обычно рассматриваются в закрытом режиме. Он также предложил ограничиться вынесением Виктору Воробьеву предупреждения. После этого парламент перешел в закрытый режим, но в итоге все-таки принял решение лишить господина Воробьева оплачиваемой должности.

Напомним, Виктор Воробьев был внесен в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля. По данным Минюста, в марте 2020 года он получил 2 тыс. руб. от британской компании — как поясняет сам господин Воробьев, речь идет о возврате средств за железнодорожный билет. Кроме того, «опосредованным финансированием из иностранных источников» Минюст посчитал оплату юридических услуг от признанных иноагентами правозащитных центров «Мемориал» и «Апология», а также ООО «Новые региональные медиа». Внесение в реестр уже обернулось исключением господина Воробьева из президиума Госсовета Коми. Сейчас коммунист оспаривает статус иноагента в городском суде Сыктывкара.

Как рассказал “Ъ” сам Виктор Воробьев, в ходе проверки парламентская комиссия, в частности, обратила внимание на операции по рефинансированию кредитов (перевод задолженности из одного банка в другой), компенсации судебных издержек (возвращение собственных средств), гонорары за юридические услуги (которые, как утверждает коммунист, уже указаны в его декларации в графе «иные доходы»), а также на внесение им самим наличных, заработанных в прошлые годы, на банковский счет. На заявления депутата Жарикова о нежелании сотрудничать с комиссией господин Воробьев ответил, что давал устные пояснения, но никаких документов предоставлять не был обязан, так как их в финансовых организациях запрашивала сама парламентская комиссия. «Комиссия должна проводить проверку меня, а не я сам. Комиссия запросила документы в банках, но не дождалась их. И эти документы пролили бы свет на то, о чем мы рассуждаем»,— заявил Виктор Воробьев на заседании парламента. Перед голосованием он заявил, что у него нет желания продолжать «участие в фарсе», вынул ключ-карту для голосования и покинул зал. Примеру лидера фракции последовали и остальные члены КПРФ.

«Мне уже оформили увольнение. Я оспорю это решение в суде, как оспорил проверку и ее результаты. Исход судов считаю решенным (в свою пользу.— “Ъ”), вопрос только в том, сколько времени это займет, придется ли выходить за пределы республики»,— сообщил “Ъ” господин Воробьев. Причиной особого внимания к себе коммунист считает свою оппозиционную деятельность, в том числе заданные им губернатору Владимиру Уйбе вопросы о якобы имеющемся у того бизнесе в Чехии, а также критическое отношение к специальной военной операции на Украине. По словам депутата, в результате решения Госсовета он потерял доход в размере около 80 тыс. руб. в месяц.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Андрей Прах