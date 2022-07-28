Парты просят оставить в ведении ФСИН

В ближайшее время Минюст внесет в Госдуму законопроект, уточняющий подведомственность школ при воспитательных колониях. Во вторник документ одобрила комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ. Минюст опасается, что передача функции учредителя таких школ от ФСИН органам исполнительной власти субъектов РФ в рамках закона «Об образовании» приведет к деградации учебных заведений. В ведомстве указывают, что число несовершеннолетних осужденных за последние пять лет сократилось почти в пять раз, а наполняемость школ при колониях составляет от 9 до 100 человек. Это может привести к их преобразованию в филиалы муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут преподавать всего два—четыре учителя-совместителя. В Минпросвещения “Ъ” заявили, что поддерживают инициативу Минюста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах при колониях остается все меньше учеников, говорят в Минюсте, но учителей не должно становиться меньше

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ В школах при колониях остается все меньше учеников, говорят в Минюсте, но учителей не должно становиться меньше

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности во вторник одобрила законопроект Минюста России об образовании в воспитательных колониях. Об этом “Ъ” сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Документ, уточнил он, предлагает внести изменения в ст. 80 закона «Об образовании в РФ» «в целях сохранения за ФСИН России функций и полномочий учредителя школ воспитательных колоний».

Согласно действующей редакции этой нормы, для несовершеннолетних заключенных создаются «общеобразовательные организации при исправительных учреждениях органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с ФСИН». То есть ФСИН лишь согласует условия получения образования, а не является учредителем учебных заведений, поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Она подчеркивает, что поправки устанавливают, что ФСИН должен стать учредителем школ для лиц, содержащихся именно в воспитательных колониях.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что за последние пять лет численность осужденных в воспитательных колониях снизилась более чем в четыре с половиной раза. В результате ликвидации или реорганизации из 62 таких учреждений осталось только 18. В школах этих колоний может обучаться до 4,5 тыс. человек, а фактически учится 821 несовершеннолетний. «Ввиду низкой наполняемости (от 9 до 110 обучающихся) школы воспитательных колоний могут быть преобразованы в филиалы муниципальных общеобразовательных организаций, персонал которых будет составлять от двух до четырех преподавателей-совместителей»,— говорится в пояснительной записке. Это обстоятельство, считают в Минюсте, «серьезно ухудшит не только состояние и результаты воспитательной и образовательной работы с несовершеннолетними осужденными, но и социально-психологическую обстановку в среде воспитанников».

Учителя в воспитательных колониях являются сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС). Как указано в пояснительной записке, у них есть «большой опыт собственных методик и педагогических наработок по взаимодействию с девиантными подростками». Подчеркивается, что в отличие от приходящих педагогов в свободное от учебных занятий время, в выходные дни и праздники они организуют внеклассные занятия с осужденными, «направленные на формирование у них общей культуры, художественно-эстетическое и нравственное развитие». Вместе с тем законопроект предусматривает «возможность привлечения, в том числе на договорной работе, педагогов общеобразовательных организаций, созданных региональными властями при исправительных учреждениях».

Отметим, подобные поправки в 2014 году вносила в Госдуму депутат Ольга Баталина, сейчас занимающая должность первого заместителя министра труда и соцзащиты России. В пояснительной записке госпожа Баталина приводила те же доводы, что и Минюст: она говорила о низкой наполняемости (в среднем 50 учащихся), риске потери самостоятельности для тюремных школ и сокращения персонала до двух-трех преподавателей-совместителей, что приведет к серьезному ухудшению состояния и результатов воспитательной и образовательной работы с несовершеннолетними осужденными. Позднее состав инициаторов законопроекта был дополнен, но в результате они же и отозвали документ.

Член комиссии Совета по правам человека по развитию пенитенциарной системы Ева Меркачева, комментируя утвержденный правительственной комиссией законопроект, подчеркивает «логичность» предложений Минюста: «Поскольку все меньше и меньше детей находится в колониях, а учителя, которые с ними работают, могут преподавать и после занятий вести кружки, то может получиться непрерывный процесс воспитания. В этом есть логика». Директор благотворительного фонда «Протяни руку», который помогает людям, оказавшимся в заключении, Наталья Костина также отмечает необходимость сохранить педагогический состав школ в детских колониях, несмотря на сокращение числа воспитанников. «Мы работаем с тремя колониями — в Можайске, Брянске и Томске. У них полный штат учителей. Все дети сдают ОГЭ, ЕГЭ, уровень знаний у них достаточно хороший. Часть из них может рассчитывать на поступление в средние профессиональные учебные заведения, единицы — даже в вузы. Совместители такое образование дать не смогут»,— полагает госпожа Костина.

С другой стороны, обращает внимание Ева Меркачева, если все учителя будут сотрудниками УИС, система для детей останется по-прежнему закрытой. Впрочем, хуже это или лучше для них, пока, по ее словам, непонятно.

В Минпросвещения “Ъ” заявили, что полностью поддерживают законопроект. В ведомстве добавили, что, несмотря на действующие положения законодательства, «фактически все общеобразовательные организации при воспитательных колониях находятся в структуре уголовно-исполнительной системы».

Наталья Костарнова, Анна Васильева