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Серебряков Сергей Александрович

Личное дело

Родился 18 октября 1977 года. В 1998 году окончил Ярославское высшее военное ордена Красной Звезды финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулева по специальности «финансовое обеспечение войск и экономика войскового хозяйства». Дополнительное образование — в 2007 году в Высшей школе экономики по программе «Управление человеческими ресурсами».

С 2002 по 2004 год работал директором по экономике и финансам компании «Красфарма» (Красноярск). С 2004 по 2007 год занимал должность первого заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам предприятия «Волга» (Балахна). С 2007 по 2013 год работал генеральным директором Харьковского тракторного завода. С 2008 по 2012 год трудился по совместительству в группе ГАЗ на позиции директора дивизиона «Спецтехника».

С 2013 года — директор Петербургского тракторного завода. С июня 2022 года — гендиректор ПАО «Кировский завод».

Женат, воспитывает двух сыновей.

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