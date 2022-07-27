72,3 миллиарда долларов составил импорт товаров и услуг во втором квартале, оценил Банк России. Это на 22% меньше, чем год назад, считает регулятор. Оценки же аналитиков на основе зеркальных данных стран—основных торговых партнеров, были выше минимум вдвое (см. “Ъ” от 27 июня). «Наибольший вклад в сокращение импорта внесло сжатие торговли с ЕС… Стоимостный объем экспорта ЕС в Россию сократился более чем наполовину год к году в апреле—мае»,— говорится в аналитическом комментарии ЦБ о платежном балансе за второй квартал. Столь заметное расхождение с зеркальными данными регулятор объясняет тем, что «импорт товаров через соседние дружественные страны несколько смягчил эффект санкций».