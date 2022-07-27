Вот новый «Перехват»

Госавтоинспекция отчиталась о применении в Москве нового алгоритма, позволяющего инспекторам подключаться к дорожным камерам и выявлять в потоке автомобили, снятые с учета или зарегистрированные на умерших людей. В рамках модернизированной системы «Перехват» за полгода удалось задержать более 10 тыс. автомобилей нарушителей. Разработку софта профинансировала столичная мэрия, вложив в проект 180 млн руб. Сейчас, по данным “Ъ”, обсуждается подобная практика на территории всей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2022 года сотрудники столичного УГИБДД задержали более 10 тыс. разыскиваемых автомобилей с помощью специальных автоматизированных систем и мобильных устройств, сообщили вчера в ведомстве. Более 7 тыс. машин не стояли на учете в ГИБДД, 600 машин были зарегистрированы на умерших граждан, а значит, штрафы с камер не выносились.

Система, о которой идет речь, разработана в конце 2021 года компанией «СтандартПроект» за 180 млн руб. по заказу столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Планшет позволяет инспектору ГИБДД подключиться к любой камере, чтобы получить информацию о передвижении, например, снятых с учета, зарегистрированных на умерших людей транспортных средств или машин, собственник которых лишен прав. Разработка системы началась после скандального инцидента с блогером Эдвардом Биллом, который стал виновником аварии с пострадавшими в центре Москвы в апреле 2021 года. Как выяснилось, на протяжении долгого времени он ездил на незарегистрированной Audi. Отсутствие в ГИБДД информации о собственнике, в свою очередь, не позволяет системе фотофиксации сформировать «письмо счастья». Аналогичная ситуация с транспортными средствами, владельцы которых умерли. Некоторые граждане снимают авто с учета, чтобы не получать штрафы, при этом отследить их передвижение по городу с учетом ограниченного штата ДПС сложно. Поэтому было решено за счет ЦОДД провести модернизацию системы «Перехват» для подключения планшетов к камерам.

За управление машиной без регистрации, напомним, действует штраф 500–800 руб. за первое нарушение и штраф 5 тыс. руб. или лишение прав — за повторное. За управление авто без прав, если нарушение имело место многократно, с 25 июля применяется конфискация машины (“Ъ” ранее рассказывал об этом).

Интерес представляет статистика, которая не была официально обнародована Госавтоинспекцией (“Ъ” ознакомился с данными). Так, в начале года из-за низкого качества отгружаемых из баз данных при остановке автомобилей с помощью нового «Перехвата» нарушения подтверждались менее чем в 30% случаев. Теперь эта доля достигает 80%. Рекордным месяцем по числу выявленных машин с «архивным» учетом стал май (более 1,7 тыс. машин).

Напомним, похожая система под названием «Пит-Стоп» для остановки нарушителей скоростного режима (превышение лимита более чем на 60 км/ч) внедрялась в Москве в 2017–2018 годах: инспекторы подключались к камерам и могли «встретить» гонщика прямо по ходу его движения. В этом случае сотрудник ДПС направляет материалы в суд для лишения гонщика прав, тогда как автоматическая камера только штрафует. «Пит-Стоп» по-прежнему применяется: по данным “Ъ”, с его помощью в мае задержали 14 нарушителей, в июне — 20.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько называет новую систему «современным решением проблемы розыска автомобилей». При этом он замечает, что «проблема в том, что личный состав сильно сокращен и задерживать лихача просто банально некому».

В полиции, по данным “Ъ”, уже обсуждают масштабирование столичной системы на другие регионы: МВД планирует закупку партии новых планшетов для инспекторов. В распоряжении УГИБДД по Москве, по данным “Ъ”, пока 20 таких компьютеров.

Иван Буранов