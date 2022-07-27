Специйная операция

Владеющая брендом специй и приправ Kamis американская McCormick & Co. может покинуть российский рынок из-за кризиса в связи с военной операцией на Украине. У российской структуры уже недоступно 25% ассортимента, а часть сетей отмечают перебои с поставками остальной продукции. Заменить Kamis рассчитывают российские производители, которые таким образом смогут выйти в более высокий ценовой сегмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Американская McCormick & Co., Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка, рассказали источники “Ъ” в продовольственной рознице. В петербургской сети «Вкустер» говорят, что дистрибутор «Камис-Приправы» распродает товарные остатки, после чего марка Kamis может уйти из страны.

Собеседник “Ъ” в крупной федеральной сети говорит, что официального уведомления об уходе Kamis не было, но перебои с поставками «уже ощущаются». Продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится, добавил другой источник “Ъ” в рознице. В «Ленте» сообщили “Ъ”, что у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента, а по остальным товарам поставки идут исходя из остатков.

В марте после начала военных действий РФ на Украине McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией. В отчетности за второй квартал McCormick отразила убыток от обесценения нематериальных активов в $10 млн, связанный с «прекращением деятельности в России». Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что компания, вероятно, заранее отразила потери от возможного ухода из России, руководствуясь консервативным прогнозом. В McCormick и «Камис-Приправах» комментарии не предоставили.

В «НЭО Центре» ранее оценивали годовой объем российского рынка приправ и специй в более 70 тыс. тонн. Оборот, по данным Nielsen Scantrack, был на уровне 25 млрд руб. Kamis входит в тройку крупнейших брендов в категории наряду с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч» компании «Проксима». В 2021 году выручка «Камис-Приправ» была 1,94 млрд руб., ООО «Котани» — 3,57 млрд руб., «Проксимы» — 3,94 млрд руб.

Директор «Вкустера» Сергей Плис считает, что уход Kamis не будет критичным. По его словам, специи — конкурентный сегмент с хорошей рентабельностью, где представлены локальные производители и есть предложения о поставках со стороны компаний из Грузии и Армении. Источник “Ъ” из числа ритейлеров также говорит, что заменой Kamis станут российские предприятия, ассортимент которых уже начинает появляться на полках. В Kotanyi и «Проксиме» на вопросы “Ъ” не ответили.

В «Проммиксе» (выпускает специи и приправы под брендами «Волшебное дерево» и «Щедросол») говорят, что российские компании и ранее активно наращивали присутствие на рынке специй, а с уходом иностранных брендов у местных игроков появляется возможность занять позиции не только в среднем ценовом сегменте, но и в сегменте «средний плюс». Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков также ждет роста доли крупнейших российских производителей приправ и собственных торговых марок сетей. Некоторые федеральные ритейлеры имеют несколько своих заводов по производству этой продукции, указывает он.

По словам господина Вострикова, основными поставщиками сырья для выпуска приправ и специй в Россию выступают страны Юго-Восточной Азии, поэтому перебои с ингредиентами маловероятны. А при некоторой нехватке упаковочных материалов возможен выбор иного формата, добавляет он. В «Проммиксе» признают, что логистика «не стала проще», отмечая, что дефицита по ключевым сырьевым позициям нет, а по остальным быстро находится адекватная замена.

Возможный уход Kamis соответствует тенденции роста доли местных производителей продуктов, которая активизировалась с началом военной операции на Украине и новой волны санкций против РФ. По подсчетам NielsenIQ, с начала кризиса импортный ассортимент в продовольственных категориях сократился на 10%, а доля локальных продуктов и товаров повседневного спроса в продажах торговых сетей достигла 83%.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург