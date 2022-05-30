Бизнес больше не почитают

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За последние два месяца на книжном рынке произошли изменения в спросе: продажи книг о бизнесе, инвестициях и саморазвитии упали, а спрос на художественную литературу вырос. Интерес к бизнес-литературе снизился из-за экономической ситуации, считают участники рынка. Рост спроса на художественные книги, по их мнению, связан в том числе с желанием граждан «отключиться от реальности в трудные времена». Пытаются найти россияне в книгах и рекомендации, как в эти времена выживать: в «Альпине» резко выросла популярность знаменитой книги Виктора Франкла о психологии пребывания в концлагере. В Ozon она стала лидером продаж в марте—апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

За период с марта по апрель в России значительно снизился спрос на издания по финансам и инвестициям, рассказала “Ъ” коммерческий директор издательской группы «Альпина» Ирина Кукушкина. В группе наблюдают падение продаж в этой категории вдвое. Среди книг «Альпины», продажи которых упали,— «Усреднение ценности: простая и надежная стратегия повышения доходности инвестиций», «Правила инвестирования Уорена Баффетта». В то же время рост показывают книги по истории, психологии, а также научно-популярная и художественная литература, отмечает Ирина Кукушкина. Лидерами продаж последних двух месяцев здесь стали книги «Сказать жизни "Да!"» Виктора Франкла и «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря.

В книжном сервисе «ЛитРес» рассказали “Ъ”, что количество проданных книг о бизнесе в марте и апреле снизилось на 34% год к году, а об инвестициях — на 52%. Также, отметили в компании, падает спрос на книги по саморазвитию: в марте—апреле продажи в штуках в этой категории снизились на 29%. В «ЛитРесе» также отмечают рост спроса на художественную литературу – на 20%. В частности, на 58% выросли продажи любовных романов, на 31% — фэнтези, на 20% — фантастики, уточнили в сервисе.

В «Эксмо-АСТ» не раскрыли динамики относительно книг о бизнесе и саморазвитии, но тоже отметили выраженный рост спроса на художественную литературу. В группе продажи фантастики и фэнтези выросли в марте—апреле на 134%.

На маркетплейсах книги о бизнесе и саморазвитии не показывают падения продаж, но отстают в росте от других категорий. Так, по словам директора по развитию бизнеса Ozon Анны Карповой, продажи бизнес-литературы в сервисе «выросли незначительно», а спрос на книги о саморазвитии увеличился на 26%.

В то же время востребованность фантастики и поэзии на Ozon увеличилась более чем на порядок, а продажи детективов утроились. «Россияне чаще выбирают книги, исходя из внешнего контекста,— это один из способов работы с переменами и элемент самоподдержки»,— полагает госпожа Карпова. Лидером продаж среди книг на Ozon в марте—апреле также стала книга Виктора Франкла.

Падение интереса к деловым книгам связано с тем, что бизнес «в целом под ударом и работает в режиме форс-мажора», объясняет гендиректор «Альпины» Алексей Ильин: «Предприниматели и руководители в стрессе. Книги по бизнесу в основном читают тогда, когда есть спокойное окно и можно подумать о развитии и системном улучшении бизнеса». В кризисные периоды падение спроса на книги о бизнесе и инвестициях вполне закономерно, согласен президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков: «Меняется контекст, и высокая доля неопределенности ставит под сомнения формулы, еще вчера считавшиеся незыблемыми».

Рост интереса к художественной литературе частично объясняется сезонностью, считает исполнительный директор холдинга «Т8 Издательские технологии» («Рипол классик», Rugram, «Пальмира», «Омега-Л», «Флобериум» и др.) Виктор Левченко: «Он традиционно проявляется при приближении сезона отпусков, но такое серьезное изменение в структуре продаж (в холдинге доля фикшен-литературы в продажах выросла с 30% до 40%) сезонностью объяснить нельзя». Виктор Левченко считает, что причиной изменений становятся «попытки если не уйти от реальности, то хотя бы немного ее раскрасить при помощи литературных миров».

Валерия Лебедева