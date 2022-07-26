Обучение соединят с изучением

Минобрнауки планирует провести эксперимент по сближению вузов и научных организаций — площадкой выбрана Томская область. По планам чиновников университеты и НИИ смогут пользоваться имуществом друг друга, перераспределять между собой бюджетные места, а также получать право на упрощенную систему закупок. В профсоюзе «Университетская солидарность» видят в последнем пункте угрозу снижения прозрачности финансовой деятельности и поле для возможных махинаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минобрнауки планирует в 2023–2033 годах провести в Томской области эксперимент по взаимодействию образовательных и научных организаций. Он будет осуществляться на базе Томского консорциума вузов и научных институтов — такое объединение существует в регионе с 2012 года, в него входят 12 учреждений образования и науки. Они сохраняют свою автономию, но могут создавать совместные образовательные программы и проводить научно-исследовательские работы.

По словам Минобрнауки, более эффективному сотрудничеству вузов и НИИ мешает ряд препятствий. Так, сейчас не существует правовых механизмов для взаимного использования имущества вузов и научных организаций (лабораторная база, оборудование, библиотечный фонд и т. д.). Также вузы не могут проводить набор студентов на совместные программы в рамках одной абитуриентской кампании и не имеют права вводить единые вступительные испытания.

Для устранения этих пробелов ведомство планирует ввести «экспериментальный правовой режим». Вузы и научные организации объединят — без образования отдельного юрлица — на основании договора о совместной деятельности. Они будут иметь свои органы управления — наблюдательный и управляющий советы, но при этом учреждения сохранят свою автономию. Вместе с этим они получат дополнительные права. Помимо создания совместных программ они смогут перераспределять между участниками эксперимента вакантные бюджетные места, которые Минобрнауки выделяет для абитуриентов. Кроме того, они смогут совместно финансировать общие образовательные и научные проекты. Также у них появится возможность передавать между собой недвижимое и особо ценное движимое имущество. Договоры безвозмездного пользования будут заключаться без проведения конкурсов и аукционов, как того требует антимонопольное законодательство.

Кроме того, вузы и научные организации смогут проводить закупки услуг у других участников эксперимента как у единственных подрядчиков. Сейчас законодательство этого не позволяет: при подаче заявок на тендер единственным участником его итоги признаются несостоявшимися. Однако в рамках эксперимента конкурсная комиссия может признать такую заявку соответствующей условиям конкурса и заключить контракт.

В Минобрнауки отмечают, что эксперимент планируется по поручению правительства РФ, однако подробности не сообщили. Если инициатива будет признана успешной, то не исключено, что затем эту практику взаимодействия вузов и научных организаций распространят и на другие регионы. Оценивать, насколько эксперимент был эффективным, Минобрнауки планирует по количеству образовательных программ, доле совместно используемой инфраструктуры, числу научных публикаций, а также объему привлеченных средств.

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов называет идею объединить университеты и научные институты для снижения бюрократии «неплохой», если они при этом будут сохранять автономию. «Но показатели эффективности подразумевают, что будут появляться новые программы, а не развиваться уже имеющиеся,— указывает он.— Это порочная практика, когда стремятся под каждый новый проект создавать кучу новых программ и исследований вместо того, чтобы улучшать то, что есть. Но, скорее всего, на практике это будет переписывание старых программ под новыми брендами».

Также господин Арутюнов отмечает непрозрачность предлагаемой системы закупок. «Конечно, проводить тендеры на каждый чих — это глупости. Но тут всерьез можно говорить о снижении прозрачности,— указывает он.— Видимо, у каких-то участников эксперимента есть какие-то разработки, которые не получается продать в рамках конкурсных процедур. Такая система предполагает возможность для жульничества и манипуляций».

Напоследок он обращает внимание, что в документе Минобрнауки не предусмотрено дополнительного бюджетного финансирования: «Если проводить такие вещи без дополнительного финансирования, то это будет пустым мероприятием». Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций на момент подготовки публикации не предоставил комментариев.

Анна Васильева, Александр Воронов