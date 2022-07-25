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Коммерсантъ FM
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Цифра благополучия

Эксперты сопоставили онлайн-навыки россиян и жителей стран ОЭСР

Созданные в РФ условия для пользования преимуществами цифровизации в целом сопоставимы с имеющимися в странах ОЭСР, отставание по ряду параметров есть, но оно незначительно. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, сравнив российские данные с усредненными показателями стран ОЭСР в этой сфере. Впрочем, воспользоваться имеющимися благами цифровизации могут не все россияне: цифровое неравенство — отсутствие доступа к интернету и недостаточный уровень цифровых навыков — отсекает от новых возможностей немалую часть населения.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Условия для использования населением возможностей цифровизации в России и странах ОЭСР («цифровое благополучие») сравнивались по пяти значимым для качества жизни сферам. Это доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), образование, занятость, доступность услуг и социализация.

В России доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, несколько уступает среднему показателю в ОЭСР: 80% против 87%. При этом для городов РФ этот уровень равен 82,8%, для сельских территорий — 71,6%. Такая разница создает некоторый разрыв в цифровых навыках россиян (отметим, что одна из национальных целей развития РФ — увеличение к 2030 году доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа в интернет, до 97%).

Условия для пользования услугами электронного правительства в РФ и ОЭСР также сопоставимы. Однако доля пользователей с недостаточными для получения госуслуг в онлайн-формате навыками в РФ выше. Более половины россиян оценивают свой уровень цифровых навыков как «низкий» либо вообще не используют возможности ИКТ. «Базовый уровень» навыков и «выше базового» имеется у 38,2% граждан РФ. В странах же ЕС 54% населения в возрасте от 16 до 74 лет демонстрируют хотя бы базовые знания при пользовании электронными сервисами. Эксперты отмечают, что имеющееся в РФ цифровое неравенство отсекает часть общества от благ, которые можно получить при наличии доступа к цифровым технологиям, и умения пользоваться ими.

Онлайн-покупки совершают только 40% россиян, в среднем по ОЭСР этот показатель равен 60%. В РФ также менее популярно искать в сети информацию о здоровье: только треть россиян (32,9%) использует для этого интернет, в ОЭСР к этому прибегают более половины жителей (58,6%). Возможности поиска работы онлайн в РФ используют в три раза меньше жителей — 6,4% против 19,3% в странах ОЭСР. Не так развита в России и «удаленка» — даже на пике локдауна в 2020 году в онлайн-формате, по данным Минтруда, в РФ трудились не более 11% работников, в ОЭСР этот показатель достигал 25%.

«Риск усиления цифрового разрыва может быть в значительной степени нивелирован с помощью обучения в онлайн-формате, который пока сильнее распространен в странах ОЭСР, чем в России (17,6% против 8,2%)»,— указывают эксперты ИСИЭЗ. По их мнению, положительное влияние цифровизации на качество жизни можно расширить, а риски снизить — для этого необходимо увеличить доступ к ИКТ (в особенности к мобильному широкополосному интернету), повышать цифровую грамотность и развивать цифровые навыки населения. В ИСИЭЗ также полагают, что возможности онлайн-обучения и удаленной занятости в России в полной мере не используются.

Венера Петрова

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