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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет ресторатору и бизнесмену Аркадию Новикову

Аркадий Новиков

Аркадий Новиков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Аркадий Новиков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет предприниматель и партнер сети ресторанов «Сыроварня» Дмитрий Азаров:

— Дорогой Аркадий! Мы знакомы и хорошо общаемся уже 25 лет, а совместно работаем «только» седьмой год. Но это как раз тот случай, когда не сработала примета: «Не заводи бизнес с другом — есть опасность его потерять. Начинай дружить с тем, с кем создаешь бизнес,— есть надежда приобрести друга». Так получилось, что к твоему юбилею мы успели открыть уже 35-й ресторан в сети «Сыроварня». Главное, что я вижу в твоем гении,— это непрерывное творчество и стремление создавать новое и прекрасное! И не бояться дать бизнесу свое имя, то есть взять на себя личную и полную ответственность за высокие стандарты! Это замечательная традиция существовала в нашей стране давно, но в новой России на такое решались немногие. Но именно благодаря тебе ресторанный бизнес России вышел на мировой уровень. Ты по-прежнему «доверху» наполнен жизнью: ценишь общение с людьми, интересуешься всем происходящим. На мой взгляд, ты бесконечен, и это делает тебя успешным и молодым, несмотря на невероятную дату твоего юбилея. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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