«Траст» уходит со стройплощадки

Тенденция активного пополнения земельного банка застройщиками Петербурга сошла на нет — в первом полугодии спрос на площадки сократился более чем в пять раз, до 6,98 млрд руб. Но редкие сделки на рынке все еще случаются. «Строительный трест» выкупил за 3 млрд руб. 53 га в Парголово, где можно построить комплекс на 317 тыс. кв. м. Эксперты предупреждают, что для небольшого игрока может быть рискованно реализовывать самостоятельно такой крупный проект.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Стройтрестгалант-2», входящий в ГК «Строительный трест», 19 июля приобрел 53 га в Парголово в Петербурге за 3 млрд руб., следует из материалов торгов по банкротству ООО «Мегапром». Права требования по активам этой структуры принадлежат банку «Траст». Там пояснили, что этот участок — залог по кредиту учредителя «Мегапрома» кипрской Odelburg Estates Ltd. В «Строительном тресте» не ответили на запрос “Ъ”.
ГК «Строительный трест» строит жилье в Петербурге, Ленинградской области и Калининграде. По собственным данным, портфель проектов составляет 2,5 млн кв. м. Совокупная выручка «Стройтрестгаланта-2» и «Строительного треста» в 2021 году составила 13,5 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб., следует из базы Kartoteka.ru. Бенефициарами компании выступают Беслан Берсиров и Евгений Резвов.
Покупка такого большого участка — редкая сделка на рынке Петербурга, говорит директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Игорь Пущен. Руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов считает, что цена выкупа 53 га в Парголово соответствует рыночной. Ранее в «Трасте» сообщали, что на площадке можно построить 317 тыс. кв. м жилья.
Объем инвестиций в проект может достигать 31 млрд руб., а выручка от продажи квартир — 55–60 млрд руб., подсчитал директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Реализация такого крупного проекта может быть сопряжена с рисками, поэтому не исключено, что «Строительный трест» как небольшой игрок может привлечь партнера для строительства, не исключает руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Юлия Никуличева.
В 2021 году застройщики Петербурга на фоне оживленного спроса на квартиры в новостройках стали активно пополнять свои земельные банки. В прошлом году объем инвестиций в недвижимость города, по данным IBC Real Estate, увеличился в 2,6 раза, до $1,8 млрд. Кроме того, стоимость земли там за год выросла на 60–70%, что также повлияло на объем инвестиций, отмечали ранее эксперты.
Но в этом году тренд сошел на нет. Во втором квартале 2022 года застройщики приостановили некоторые сделки по приобретению площадок из-за дорогого финансирования, отмечает Сергей Дуванов. Это уже отразилось на показателях рынка инвестиций: по данным Knight Frank St. Petersburg, в январе—июне 2022 года сумма инвестиций в площадки Петербурга сократилась более чем в пять раз год к году, до 6,98 млрд руб. Это реакция рынка на внешние факторы, которые привели к снижению ликвидности девелоперских проектов, считает господин Пущен. Однако Сергей Дуванов не исключает, что приобретение земли может возобновиться со снижением ключевой ставки ЦБ, которая с 22 июля сократилась до 8%.
В этом году активнее свои земельные банки пополняли застройщики Петербурга жилья комфорт-класса, так как в этом сегменте действует льготная ипотека по 7%, отмечает Антон Орлов. Однако девелоперам города все равно не удалось сохранить спрос. По данным Dataflat.ru, в апреле—июне продажи в новостройках сократились на 64% год к году, до 10,5 тыс. договоров долевого участия. При этом стоимость в условиях дефицита предложения все равно продолжает расти. В конце июня аналитики Dataflat.ru. зафиксировали цены на уровне 218 тыс. руб. за 1 кв. м, что больше на 28% год к году.