«Траст» уходит со стройплощадки

Тенденция активного пополнения земельного банка застройщиками Петербурга сошла на нет — в первом полугодии спрос на площадки сократился более чем в пять раз, до 6,98 млрд руб. Но редкие сделки на рынке все еще случаются. «Строительный трест» выкупил за 3 млрд руб. 53 га в Парголово, где можно построить комплекс на 317 тыс. кв. м. Эксперты предупреждают, что для небольшого игрока может быть рискованно реализовывать самостоятельно такой крупный проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Стройтрестгалант-2», входящий в ГК «Строительный трест», 19 июля приобрел 53 га в Парголово в Петербурге за 3 млрд руб., следует из материалов торгов по банкротству ООО «Мегапром». Права требования по активам этой структуры принадлежат банку «Траст». Там пояснили, что этот участок — залог по кредиту учредителя «Мегапрома» кипрской Odelburg Estates Ltd. В «Строительном тресте» не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Строительный трест» строит жилье в Петербурге, Ленинградской области и Калининграде. По собственным данным, портфель проектов составляет 2,5 млн кв. м. Совокупная выручка «Стройтрестгаланта-2» и «Строительного треста» в 2021 году составила 13,5 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб., следует из базы Kartoteka.ru. Бенефициарами компании выступают Беслан Берсиров и Евгений Резвов.

Покупка такого большого участка — редкая сделка на рынке Петербурга, говорит директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Игорь Пущен. Руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов считает, что цена выкупа 53 га в Парголово соответствует рыночной. Ранее в «Трасте» сообщали, что на площадке можно построить 317 тыс. кв. м жилья.

Объем инвестиций в проект может достигать 31 млрд руб., а выручка от продажи квартир — 55–60 млрд руб., подсчитал директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Реализация такого крупного проекта может быть сопряжена с рисками, поэтому не исключено, что «Строительный трест» как небольшой игрок может привлечь партнера для строительства, не исключает руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Юлия Никуличева.

В 2021 году застройщики Петербурга на фоне оживленного спроса на квартиры в новостройках стали активно пополнять свои земельные банки. В прошлом году объем инвестиций в недвижимость города, по данным IBC Real Estate, увеличился в 2,6 раза, до $1,8 млрд. Кроме того, стоимость земли там за год выросла на 60–70%, что также повлияло на объем инвестиций, отмечали ранее эксперты.

Но в этом году тренд сошел на нет. Во втором квартале 2022 года застройщики приостановили некоторые сделки по приобретению площадок из-за дорогого финансирования, отмечает Сергей Дуванов. Это уже отразилось на показателях рынка инвестиций: по данным Knight Frank St. Petersburg, в январе—июне 2022 года сумма инвестиций в площадки Петербурга сократилась более чем в пять раз год к году, до 6,98 млрд руб. Это реакция рынка на внешние факторы, которые привели к снижению ликвидности девелоперских проектов, считает господин Пущен. Однако Сергей Дуванов не исключает, что приобретение земли может возобновиться со снижением ключевой ставки ЦБ, которая с 22 июля сократилась до 8%.

В этом году активнее свои земельные банки пополняли застройщики Петербурга жилья комфорт-класса, так как в этом сегменте действует льготная ипотека по 7%, отмечает Антон Орлов. Однако девелоперам города все равно не удалось сохранить спрос. По данным Dataflat.ru, в апреле—июне продажи в новостройках сократились на 64% год к году, до 10,5 тыс. договоров долевого участия. При этом стоимость в условиях дефицита предложения все равно продолжает расти. В конце июня аналитики Dataflat.ru. зафиксировали цены на уровне 218 тыс. руб. за 1 кв. м, что больше на 28% год к году.

Дарья Андрианова, Алексей Полухин