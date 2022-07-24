«Динамо» сыграло по самому крупному счету

Второй тур чемпионата России оказался неожиданно богатым на победы с крупным счетом. Сразу шесть матчей завершились с перевесом в три или более мячей. С наибольшей разницей выиграло «Динамо», разгромившее «Торпедо» — 4:0. Единственной ничьей этот тур разбавили «Локомотив» и «Ростов», забившие друг другу по два гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После того как на старте чемпионата России были зафиксированы пять ничейных исходов, во втором туре случилась другая аномалия. Четыре матча подряд, состоявшиеся в пятницу и субботу, закончились победами с крупным счетом. Более того, и в воскресенье первая же встреча привела к разгрому — «Химки» на своем поле положили три безответных мяча «Нижнему Новгороду». 3:0 стало просто самым популярным результатом этого тура, хотя не во всех противостояниях победители имели столь безоговорочное превосходство по игре. Те же химчане, например, дожали соперника в эндшпиле.

Оказалось, что и это еще, как говорится, не вечер. В старинном, но уже подзабытом дерби «Динамо»—«Торпедо» бело-голубые представлялись явными фаворитами. Если в поздние советские времена пятым колесом в телеге московского футбола называли «Локомотив», то в российский период спортивной истории страны постепенно из большой пятерки столичных клубов на обочину отвалилось «Торпедо», которое настолько подкосили регулярные проблемы с управлением и финансированием, что оно вообще едва не прекратило существование. Сейчас черно-белые вроде бы возродились из пепла и вернулись в элиту, однако в первом же матче они не сдали экзамен серебряному призеру прошлого чемпионата «Сочи» и вот теперь не устояли перед обладателями бронзовых наград.

Динамовцы по-прежнему испытывают кадровые трудности в центре обороны и вынуждены использовать в этой важной зоне пару 20-летних защитников Александр Кутицкий—Саба Сазонов. А тут еще покинул команду другой футболист задней линии — правый край Гильермо Варела, который, видимо, также решил приостановить действие контракта. Но торпедовцам от этого было не легче. Мяч залетел в их ворота уже на шестой минуте. Правда, в том эпизоде им повезло, что Вячеслав Грулев забрался в офсайд, а потом возникла даже иллюзия, что они готовы пободаться с хозяевами «ВТБ Арены». Через полчаса ее сначала развеял Федор Смолов, мастерски исполнивший выход один на один с вратарем под острым углом. Вскоре он же не менее мастерски заработал пенальти после легкого контакта с торпедовским вратарем Егором Бабуриным, и Даниил Фомин был точен с «точки». А под занавес первого тайма «сделал красиво» Арсен Захарян, нанесший обводящий удар из-за штрафной площади.

На 3:0 «Динамо» не остановилось. Во второй половине судья снова назначил 11-метровый в ворота Бабурина, и на сей раз его реализовал Смолов. А вот 4:0 бело-голубых вполне удовлетворили. Как выяснилось, они одержали самую крупную победу в этом уникальном туре.

В противостоянии «Локомотива» и «Ростова», конечно, сложно было прогнозировать значительный перевес в чью-то пользу. Команда Валерия Карпина произвела приятное впечатление в стартовом матче с «Динамо» на выезде, показав, что ее смело можно включить в лонг-лист потенциальных претендентов на медали. Железнодорожники в общем-то тоже продемонстрировали неплохую готовность к сезону, лишь по недоразумению упустив победу над «Нижним Новгородом».

«Ростов» открыл счет уже на четвертой минуте со «стандарта», за который теперь в клубе отвечает специалист этого дела Даниил Уткин. Как и во встрече с «Динамо», он навесил на Николая Комличенко, а тот головой переправил мяч в сетку. Получилась точнейшая копия первого гола желто-синих в чемпионате. Затем гости сосредоточились в основном на сдерживании атакующих позывов «Локомотива», который владел территориальным преимуществом, но без явных угроз. Однако они все же прозевали прорыв Вильсона Изидора, которого сбил в штрафной площади Данила Прохин. По горячим следам судья проигнорировал этот эпизод, но его поправил VAR, и Антон Миранчук с пенальти восстановил равенство в матче.

Выяснение, кто из них сильнее, команды отложили на второй тайм, на который хозяева вышли без центрального защитника Лукаса Фасона, выбывшего из-за травмы. У Франсуа Камано был идеальный голевой момент, когда нападающий «Локомотива» бил в упор с близкой дистанции и вратарь «Ростова» Сергей Песьяков своей длинной ногой парировал кинжальный удар. А на 65-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве после того, как Алексис Бека Бека при наличии желтой карточки затеял стычку с Алексеем Мироновым и нарвался на второй «горчичник». Да еще в концовке набедокурил их 18-летний вратарь Даниил Худяков, махнувший мимо мяча при подаче в штрафную, после чего Уткин закатил его в пустые ворота. Москвичей спас от поражения Константин Марадишвили, который к тому же сотворил настоящий шедевр, забив через себя в падении.

Александр Ильин