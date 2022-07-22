Нет защитников в своем отечестве

Режиссер, член СПЧ при президенте Александр Сокуров счел неутешительными итоги борьбы за сохранение культурного наследия Петербурга. В открытом письме общественности он констатировал, что градозащитное движение в Санкт-Петербурге «разгромлено» чиновниками. Два недели назад он публиковал схожее обращение к губернатору Александру Беглову, на которое не получил ответа, и вот теперь встретился со спикером петербургского парламента Александром Бельским. По словам Александра Сокурова, аудиенция показала ему, что «до бога высоко, до царя далеко». Сам господин Бельский заявил, что они «просто пообщались» с режиссером. Спикер подчеркнул, что считает градозащиту «полезной и нужной», если ее «не используют в политических и коммерческих интересах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Сокуров встретился с Александром Бельским еще 19 июля, но публично поделился своими впечатлением от беседы только в четверг. Режиссер рассказал, что выразил спикеру «протест против разгона градозащитного движения в Петербурге». Речь идет о нескольких важных для города сюжетах, которые развиваются параллельно. В начале года глава петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Марголис попытался уволить своего заместителя Антона Иванова. В качестве причины были указаны грубые нарушения устава организации, в том числе финансовые. Петербургские СМИ указывали, что господин Иванов руководит совместным просветительским проектом ВООПИиК и Смольного «Открытый город», который получает субсидии из городского бюджета. Господин Иванов не согласился с увольнением и обратился за помощью в федеральный ВООПИиК. Там потребовали провести конференцию отделения и выбрать нового председателя. По словам сторонников господина Марголиса, процедура сопровождалась многочисленными нарушениями — и в итоге председателем стал Антон Иванов. Команда Александра Марголиса была исключена, и теперь градозащитники опасаются, что петербургский ВООПИиК будет лоялен действиям чиновников.

В то же время произошли изменения в составе городского Совета по культурному наследию. 24 июня правительство Петербурга исключило из него активных градозащитников, которые вместе с экс-членами ВООПИиК составляли так называемую группу Сокурова — неформальное объединение борцов за сохранение культурного наследия города, лидером которого был режиссер. «Группа Сокурова» была создана при поддержке губернатора Петербурга Валентины Матвиенко в 2010 году. Во время активных градозащитных протестов, в первую очередь связанных с башней «Газпрома», госпожа Матвиенко договорилась с господином Сокуровым, что он соберет команду профессионалов, которые будут «переговорщиками» между властями и оппозицией. Тогда в нее вошли сам господин Сокуров, экс-депутат заксобрания города Максим Резник, экс-замглавы ВООПИиК Александр Кононов, руководитель центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов и градозащитница Юлия Минутина-Лобанова. Благодаря переговорам группы башню «Газпрома» удалось перенести из округа Малая Охта на окраину Петербурга.

После ухода Валентины Матвиенко с поста губернатора Петербурга в 2011 году работа группы продолжалась и при Георгии Полтавченко. Однако лично он принимал во встречах меньше участия, передав всю полноту полномочий вице-губернатору Игорю Албину. Следующий губернатор Александр Беглов не встретился с группой ни разу. Окончательное вытеснение «группы Сокурова» из общественных организаций произошло на фоне самого серьезного за последние годы изменения в закон о зонах охраны объектов культурного наследия. Сейчас в Санкт-Петербурге нельзя сносить здания, построенные до 1917 года,— можно лишь демонтировать отдельные аварийные конструкции. Однако председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов предложил отказаться от этого правила. Он считает правильным распространить режим охраны лишь на «ценные» исторические здания. Сейчас КГИОП намерен создать перечень таких зданий, и градозащитники опасаются, что это подготовка к грандиозному сносу всех не «ценных» строений Санкт-Петербурга.

Кроме того, депутаты заксобрания оперативно приняли закон «О комплексном развитии территорий», который сравнивают с московской программой реновации. Закон предполагает планомерное расселение и последующий снос зданий 1950–1970-х годов постройки. Однако гражданам, в отличие от Москвы, не дают гарантий, что они останутся в пределах своего муниципалитета или даже района.

7 июля Александр Сокуров направил письмо губернатору Александру Беглову (позже было опубликовано в соцсетях). «Воспользовавшись сложной военно-политической ситуацией, члены правительства города, административные органы в союзе с заинтересованными лицами из общественных групп удалили всех градозащитников из важнейших профильных организаций. Изгнали всех, у кого может быть альтернативная точка зрения на градозащитную, социально-культурную жизнь в Петербурге»,— заявил режиссер. Он сообщил господину Беглову, что «удивляется политической смелости» петербургских властей. И напомнил: президент Владимир Путин и Валентина Матвиенко в курсе важности работы градозащитного сообщества Петербурга.

Во вчерашнем открытом письме господин Сокуров написал, что так и не получил ответа от губернатора Беглова. Режиссер рассказал, что письменно обратился и к Валентине Матвиенко, выразив «решительный протест против происходящего с градозащитой в Петербурге». Это обращение также осталось без ответа. Пересказывая диалог со спикером законодательного собрания, господин Сокуров сообщил: «Мой собеседник согласился, что произошедшее — удар по гражданскому обществу в Петербурге. А может, мне лишь показалось, что он с этим выводом согласен?» По его словам, спикер пообещал создать «особую комиссию по градозащитным проблемам», куда войдут «уважаемые люди». Тем не менее Александр Сокуров отмечает, что так и не добился разъяснений «о причинах столь радикального разворота по отношению к общественному движению, которое поддерживали президент страны и глава Совета федерации». «Крайне тревожным мне показалось открыто раздраженное отношение моего собеседника к некоторым наиболее активным и профессиональным участникам градозащитного процесса»,— подчеркнул режиссер. «До бога высоко, до царя далеко. Я ошибся. Я проиграл. Как гражданин России, как житель города сообщаю о своем поражении»,— резюмировал господин Сокуров.

Глава петербургского парламента Александр Бельский заявил СМИ, что «просто пообщался» с режиссером. «Что касается ВООПИиК, то это не наша история. В сентябре, когда депутаты выйдут с каникул, мы создадим градозащитную комиссию на базе заксобрания. Пока не готов говорить, кто там будет. Если не используют градозащиту в политических и коммерческих интересах, то это, конечно, полезная и нужная составляющая»,— сказал спикер.

Александр Черных; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург