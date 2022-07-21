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Коммерсантъ FM
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Кикбоксинг стрельбе не подмога

Осужден участник конфликта в башне «Москва-Сити»

Пресненский райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева. Он был участником перестрелки в башне ОКО в «Москва-Сити» в 2017 году, в результате которой погиб один человек и еще пятеро были ранены. Осужденный, которому удавалось скрываться от правоохранителей три года, до конца настаивал на том, что к конфликту отношения не имел, а на месте событий оказался случайно, приехав в «Москва-Сити» покурить кальян. Двое зачинщиков стрельбы уже приговорены к длительным срокам, пока скрывается еще один фигурант.

Саид Асадулаев три года скрывался от следствия, а потому получил четыре

Саид Асадулаев три года скрывался от следствия, а потому получил четыре

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Саид Асадулаев три года скрывался от следствия, а потому получил четыре

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приговор кикбоксеру зачитывался около полутора часов. В итоге суд посчитал вину Саида Асадулаева в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) полностью доказанной и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Это на полтора года меньше срока, запрошенного гособвинителем во время недавних прений. Стоит также отметить, что это уже вторая судимость спортсмена: Асадулаев ранее получил срок за незаконное приобретение кокаина. Пакет с наркотиками был обнаружен полицейскими у кикбоксера при его задержании в 2015 году в центре Москвы, однако к настоящему времени эта судимость была уже погашена.

Как ранее сообщал “Ъ”, Саид Асадулаев входил в охрану бизнесмена Гавриила Юшваева и был участником вызвавшей большой резонанс перестрелки в башне ОКО, которая произошла вечером 17 ноября 2017 года. Она началась после того, как господин Юшваев поднялся в ресторан, расположенный на четвертом этаже здания, а его охранники возле входа в башню спровоцировали потасовку с чоповцами.

Поводом для нее стал отказ водителя бизнесмена отогнать в сторону Maybach: сотрудники ЧОПа посчитали, что он мешает подъехать к зданию другим автомобилям.

Охранники бизнесмена вначале ударили одного из чоповцев по лицу, а когда их попробовали успокоить два подошедших сотрудника Росгвардии, то по команде главы охраны бизнесмена Магомеда Исмаилова открыли стрельбу. Вскоре перестрелка переместилась и в ресторан, где праздновался юбилей, на который и был приглашен господин Юшваев. Вечеринка была сорвана.

В результате стрельбы один чоповец погиб, еще пять человек получили ранения.

Ранее тот же Пресненский райсуд признал Магомеда Исмаилова и одного из его приближенных, Эльдара Хамидова, зачинщиками перестрелки и приговорил их к 16 и 15 годам колонии соответственно. При этом действия обоих были квалифицированы как покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Между тем, расследуя дело Асадулаева, следствие пришло к выводу, что тот, хотя и участвовал в потасовке с чоповцами и сотрудниками Росгвардии, во время которой оскорблял оппонентов и угрожал им, сам не стрелял.

Причем следствие, по данным “Ъ”, отрабатывало версию, что это произошло из-за того, что сам кикбоксер был ранен ответным огнем, после чего его отнесли в один из двух джипов, на которых передвигались охранники.

После ареста спортсмена, который три года находился в розыске, на его ногах действительно были обнаружены следы от пулевых ранений, однако их происхождение следствию выяснить не удалось. А сам кикбоксер на этот вопрос не отвечал.

И во время следствия, и в ходе процесса кикбоксер лишь настаивал, что в ОКО оказался случайно, приехав туда вечером 17 ноября 2017 года «покурить кальянчик», и ни к конфликту, ни к стрельбе отношения не имеет.

Как расследовали дело Саида Асадулаева

После приговора Саиду Асадулаеву расследование дел, связанных с перестрелкой в «Москва-Сити», не завершилось. Так, в розыске продолжает находиться еще один охранник, бывший член коптевской ОПГ кикбоксер Абубакар Абакаров. Интересно, что следствие отрабатывало на причастность к конфликту еще одного именитого кикбоксера, Магомеда Магомедова (Мага Пропеллер). Однако с него все подозрения были сняты.

Также вскоре, по данным “Ъ”, будет направлено в суд и дело бывшего следователя московского главка СКР Левона Агаджаняна. Он, как считает следствие, начав расследовать обстоятельства стрельбы в ОКО, желая оказать услугу Гавриилу Юшваеву, попытался выгородить Исмаилова и Хамидова, сфальсифицировав материалы расследования.

Владислав Трифонов

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