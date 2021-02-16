В стрельбу в «Москва-Сити» добавили элементы кикбоксинга

Как стало известно “Ъ”, под арестом оказался еще один предполагаемый участник нашумевшей перестрелки возле башни «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году, в результате которой погиб один человек и были ранены еще пять. Речь идет о бывшем чемпионе России и Москвы по кикбоксингу Саиде Асадулаеве, который, по данным следствия, во время конфликта выполнял функции охранника бизнесмена Гавриила Юшваева. Спортсмен три года находился в розыске, а обнаружили его в подмосковном Одинцово благодаря камерам видеонаблюдения. Господина Асадулаева оперативники опознали, несмотря на то что он отрастил бороду и носил медицинскую маску.

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство Следственного комитета России о продлении срока ареста Саида Асадулаева и удовлетворил его: бывший кикбоксер останется в СИЗО до 18 мая. Саид Асадулаев, ранее выполнявший функции охранника экс-акционера «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева, после перестрелки в башне «Око» в «Москва-Сити» скрылся и три года находился в федеральном розыске. А задержать его, по данным источников “Ъ”, удалось благодаря современным технологиям. Спортсмен попал в поле зрения новых видеокамер, установленных в подмосковном Одинцово. Они подключены к базе данных лиц, находящихся в розыске, и автоматически по десятку критериев сравнивают с ней изображения людей, попавших в объективы. Технику господину Асадулаеву не удалось обмануть, даже несмотря на то что он отрастил внушительную бороду и в последнее время носил медицинскую маску. Среагировав на сигнал, оперативники быстро установили место жительства разыскиваемого, после чего с помощью спецназовцев задержали его. Кикбоксер, увидев группу захвата, сопротивления оказывать не стал. Так как господин Асадулаев, находившийся в розыске, ранее был заочно арестован, то его после допроса в СКР сразу отправили в СИЗО. Спортсмену было предъявлено обвинение по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Вины он не признает.

Господин Асадулаев — уже третий бывший охранник Гавриила Юшваева, задержанный в рамках расследования обстоятельств бойни в башне «Око». При этом следствие считает кикбоксера одним из наиболее активных участников перестрелки. Кстати, уже после ареста спортсмена выяснилось, что в ходе конфликта в «Москва-Сити» досталось и ему: при осмотре медики обнаружили у него следы от двух пулевых ранений в ноги.

Саид Асадулаев в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в категории К-1, кроме того он дважды был чемпионом Москвы.

Отметим, что кикбоксера полицейские задержали не в первый раз. Шесть лет назад сотрудники патрульно-постовой службы УВД ЦАО при досмотре в 1-м Смоленском переулке обнаружили у него 0,8 г кокаина. В отделении задержанный пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления, после чего его отпустили под подписку о невыезде. Тогда было начато расследование, однако о его результатах ничего не известно.

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, 17 ноября 2017 года в ресторане башни «Око» отмечал свое 50-летие авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов (Павлик). На торжество были приглашены более 250 гостей, ведущим пригласили Валдиса Пельша, планировались выступления Валерия Меладзе, Григория Лепса и Любови Успенской. Среди приглашенных был и бизнесмен Гавриил Юшваев. По материалам расследования, господин Юшваев приехал на праздник со своей охраной, костяк которой составляли его земляки-дагестанцы, спортсмены из бойцовского клуба «Скорпион». Охранниками руководили Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. После того как господин Юшваев, выйдя из своего Maybach, поднялся в ресторан, его водитель припарковал лимузин так, что перегородил вход в здание. Это вызвало недовольство у дежуривших перед башней сотрудников ЧОПа. Началась ссора, которую попытались прекратить подошедшие сотрудники центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии, ветераны боевых действий Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев. В конце концов началась перестрелка, причем инициатором, по версии СКР, стал Магомед Исмаилов. Перестрелка быстро переместилась на четвертый этаж башни, где полным ходом шел праздник. Гости и приглашенные артисты разбежались. В результате конфликта чоповец Платон Койда погиб, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, причем охранник Кирилл Титаренко, получивший пулю в затылок, выжил чудом, а бывший спецназовец Якобсон фактически стал инвалидом.

Дело охранников Исмаилова и Хамидова сейчас рассматривается в суде. Тем временем в декабре 2020 года был арестован бывший следователь московского управления СКР Левон Агаджанян, который начинал расследовать дело о перестрелке. Как сообщал “Ъ”, следователь, поначалу считавший виновниками бойни охранников бизнесмена Юшваева, спустя восемь месяцев после стрельбы неожиданно кардинально сменил версию и обвинил в развязывании конфликта спецназовцев и сотрудников ЧОПа, включая убитого господина Койду. По версии СКР, их бывший коллега решил сделать приятное Гавриилу Юшваеву, освободив от ответственности охранников последнего, для чего сфальсифицировал материалы расследования и даже подменил вещественные доказательства. Басманный суд, отметим, накануне продлил срок ареста и Левону Агаджаняну.

Владислав Трифонов