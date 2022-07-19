Мастера кикбоксинга привлекли к перестрелке в «Москва-Сити»

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском суде прошли слушания по делу в отношении Саида Асадулаева, бывшего чемпиона России и Москвы по кикбоксингу и тайскому боксу. Следствие считает его одним из участников перестрелки в башне ОКО в 2017 году, в ходе которой погиб один человек и пятеро были ранены. Гособвинение требует приговорить подсудимого к 5,5 года колонии, признав его виновным в хулиганстве с применением оружия. Спортсмен, ранее задерживавшийся за наркотики, три года скрывался от следствия и был задержан в Подмосковье благодаря системе видеонаблюдения. Ранее на длительные сроки были осуждены зачинщики перестрелки Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Пресненский райсуд рассматривал дело в отношении Саида Асадулаева с декабря прошлого года, 18 июля состоялись прения. Представитель прокуратуры потребовал признать спортсмена виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и приговорить к 5,5 года колонии.

СКР считает Саида Асадулаева одним из участников вызвавшего большой резонанс конфликта в «Москва-Сити» осенью 2017 года. Тогда, как рассказывал “Ъ”, возле входа в башню ОКО, в ресторане которой отмечалось торжество, наблюдавшие за порядком чоповцы повздорили с охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева, совладельца ОКО, который был среди приглашенных гостей. Поводом для ссоры стал отказ водителя бизнесмена убрать его машину, которая загораживала вход в башню. По версии следствия, спорящих попробовали успокоить подошедшие сотрудники Росгвардии, но тут по команде Магомеда Исмаилова, руководившего охраной господина Юшваева, его подопечные открыли стрельбу. Перестрелка переместилась и в ресторан, где шло торжество. В результате один чоповец погиб, еще пять человек получили ранения.

Зачинщики перестрелки Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов ранее были приговорены к 16 и 15 годам колонии соответственно. Им вменили в вину покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

После стрельбы Саид Асадулаев скрылся от следствия и три года находился в розыске. Ранее он был осужден за незаконное приобретение кокаина, который был обнаружен у него в 2015 году, однако сейчас эта судимость считается погашенной. Обнаружили спортсмена в Подмосковье благодаря камерам видеонаблюдения, причем техника опознала Саида Асадулаева, несмотря на окладистую бороду, которую спортсмен отпустил за это время. При задержании спецназом сопротивления он не оказал. Интересно, что на ногах спортсмена были обнаружены два пулевых ранения, но следствию не удалось установить их связь с перестрелкой в «Москва-Сити».

По версии следствия, Саид Асадулаев участвовал в потасовке с чоповцами и сотрудниками Росгвардии у входа в башню ОКО, а затем и в стычке в холле здания, которая закончилась стрельбой. При этом он, по материалам дела, оскорблял оппонентов и угрожал им, но сам не стрелял.

Адвокат спортсмена попросил суд оправдать своего клиента. Сам подсудимый вину не признает. И во время следствия, и в ходе процесса он настаивал, что в ОКО оказался по воле случая, приехав туда вечером 17 ноября 2017 года «покурить кальянчик», а в конфликте и стрельбе не участвовал. Он поддержал просьбу своего адвоката об оправдательном приговоре.

Приговор Саиду Асадулаеву суд намерен вынести 21 июля.

Напомним (“Ъ” об этом не раз рассказывал), что с делом о стрельбе перекликается расследование в отношение бывшего сотрудника столичного управления СКР Левона Агаджаняна. Именно он возбуждал и поначалу вел дело о конфликте в «Москва-Сити». Как считают в ГСУ СКР, следователь Агаджанян, желая оказать услугу Гавриилу Юшваеву, попытался выгородить Исмаилова и Хамидова, подтасовав улики. Сам господин Агаджанян вскоре уволился из СКР и стал адвокатом, а затем в отношении него было возбуждено дело. Вину он не признает, указывая, что расследование не закончил и в суд материалы не направлял. При этом он допускает, что из-за большой загруженности на работе мог допустить некоторые процессуальные нарушения.

Владислав Трифонов