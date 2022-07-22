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Коммерсантъ FM
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«Инновация» пошла по этапам

Премия не будет вручаться в этом году

Начиная с 2019 года в нижегородском Арсенале проводились выставки номинантов «Инновации» — единственной государственной премии в области современного искусства, вручаемой с 2006 года, там же награждали победителей. Для Арсенала эти выставки были одними из самых посещаемых, для любителей современного искусства — веским поводом приехать в Нижний Новгород. В этом году премия «Инновация» и, соответственно, выставка номинантов не проводятся. О причинах и последствиях такого решения — Игорь Гребельников.

Дальнейшая судьба «Инновации» (на фото — выставка номинантов на премию в 2021 году) понятна только в общих чертах

Дальнейшая судьба «Инновации» (на фото — выставка номинантов на премию в 2021 году) понятна только в общих чертах

Фото: Анастасия Пономарева / GEO.PRO

Дальнейшая судьба «Инновации» (на фото — выставка номинантов на премию в 2021 году) понятна только в общих чертах

Фото: Анастасия Пономарева / GEO.PRO

Об отмене в этом году премии «Инновация» официально не сообщалось. «Недостача» обнаружилась в афише нижегородского Арсенала: причастные к современному художественному процессу уже привыкли к тому, что самое интересное за истекший год можно разом увидеть летом в Нижнем Новгороде. Но не тут-то было. Арсенал приглашал на свое 25-летие (в 1997 году возник Нижегородский филиал Государственного центра современного искусства, которому в 2003 году передали это здание бывшего военного склада, позже он стал Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени Пушкина), но в программе была совсем другая выставка — «Формы и методы. Избранные произведения из коллекции Stella Art Foundation». Она открылась 16 июля.

В апреле прошлого года директор ГМИИ, бывшего тогда организатором премии, Марина Лошак говорила о реформировании «Инновации»: планировалось, что ее соорганизаторами станут Эрмитаж, Третьяковка, Русский музей, «Гараж», петербургский «Манеж», пермский PERMM и другие институции. Но о приостановке или закрытии премии речи не было: летом того же года в Арсенале состоялась очередная выставка, в августе наградили победителей.

«Почему "Инновация" должна быть премией Пушкинского музея? Мы не можем брать на себя ответственность за решения членов жюри, эта ответственность должна быть консолидированной,— рассказала Марина Лошак “Ъ” в связи с отменой премии в этом году.— "Инновация" должна стать премией музейного сообщества, именно поэтому мы пригласили в соорганизаторы ведущие российские музеи и институции, они выразили свое согласие. С этим мы обратились к Министерству культуры (под его эгидой и при его финансировании проводилась премия.— “Ъ”), ведь премии нужен новый устав». Она предполагает, что предстоят многоэтапные согласования и, по всей видимости, завершить их в этом году не удастся.

С одной стороны, деятельность «Инновации» оборвалась в неподходящий для художественного сообщества момент: российские музеи, художники, кураторы в нынешней геополитической ситуации оказались по большей части изолированы от остального художественного мира — премия могла бы быть им поддержкой, в том числе и материальной (призовые в каждой из шести номинаций составляли 500 тыс. руб.). С другой стороны, трудно представить, чтобы художники так или иначе не откликнулись на нынешние события либо демонстративно не отказались бы от участия. Как это произошло с недавней выставкой «Тонкие граждане» в Московском музее современного искусства: часть художников решила не выставляться, в экспозиции остались лишь краткие описания их работ. В итоге выставку все равно закрыли в день открытия 13 июля из-за того, что «в проект оказались привнесены смыслы и заявления с политическим подтекстом».

Так что сегодня другие музеи вряд ли решатся разделить ответственность за организацию «Инновации». Или это будет уже совсем другая премия. Впрочем, смена места проведения «Инновации» в 2019 году с Москвы на Нижний Новгород уже тогда выглядела скорее ссылкой, и, надо сказать, это бремя она вынесла с достоинством. В пандемийный 2020 год, когда на лето частично отменили ограничения, выставка номинантов казалась невероятным глотком свободы: под их проекты Арсенал предоставил все свое пространство, два этажа, а награждая победителей, жюри не стало выбирать лучших, просто поровну разделило призовой фонд.

За последние годы премия научилась блюсти политическую «корректность», правда, это многого стоило: в 2016 году учредивший ее ГЦСИ перестал быть самостоятельной структурой, войдя в состав РОСИЗО. Этому предшествовал скандал: директор ГЦСИ Михаил Миндлин распорядился снять с конкурса «Инновации» работу Петра Павленского «Угроза» — художник сфотографировался на фоне подожженной им двери ФСБ. В ответ на это распоряжение часть экспертов вышла из состава премии, а оставшиеся настояли на том, чтобы приз вообще не вручали в этой номинации. Подобных демаршей больше не повторялось.

Премия, особенно после того, как перешла под покровительство РОСИЗО, а затем — ГМИИ, проявляла в выборе номинантов и победителей должную осмотрительность: любая из работ хоть сейчас достойна музейных стен. Выбор «Инновации» последних лет, как и любого другого жюри, можно было критиковать, но это только вносило оживление в художественный процесс. Правда, той остроты обсуждения, которой удостоилась акция «*** в плену у ФСБ» группы «Война», получившая премию в 2011 году, всем предыдущим и последующим выпускам «Инновации» снискать не удалось.

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