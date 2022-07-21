Приоритет ненужных вещей

В Москве за первое полугодие на 19% выросло количество self-storage (складов индивидуального хранения), а доля арендаторов из числа физлиц достигла рекордного с 2014 года уровня. Одни москвичи решили покинуть страну и арендовали такие площади для хранения нераспроданного имущества, другие в начале кризиса закупали впрок необходимые товары, которые теперь складируют. Спрос на индивидуальные склады настолько высок, что операторы стали открывать такие объекты в каждом крупном районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая площадь складов self-storage в Москве по итогам первого полугодия увеличилась на 6,7% год к году, до 209,54 тыс. кв. м, а число проектов — на 19%, до 100, говорится в исследовании Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ) и Knight Frank. В январе—июне на рынок вышло 16 новых проектов, что превышает показатель за весь прошлый год.

Открытие новых площадок произошло на фоне высокого спроса. Региональный директор Knight Frank Константин Фомиченко говорит, что сейчас в self-storage заняты 92,8% площадей. За полгода, по оценкам Knight Frank, выросла и средняя арендная ставка на помещения self-storage — на 12%, до 1,92 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. В Nikoliers говорят о росте на 15–20%. Сейчас спрос на такие площади обеспечивают физлица, которые арендуют до 84,7% помещений self-storage — это максимальный показатель с 2014 года. Средний срок аренды за год вырос с восьми до девяти месяцев.

Динамика может объясняться новыми кризисными трендами, не исключает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. «Кто-то планировал купить квартиру или сделать ремонт и временно положил вещи на хранение в self-storage»,— говорит он. Дополнительный спрос, по словам эксперта, могли обеспечить и москвичи, решившие уехать из города или страны. «Некоторые купили бытовую технику в самом начале кризиса, опасаясь ее дефицита»,— добавляет эксперт.

В то же время доля компаний в структуре арендаторов складов индивидуального хранения, по данным АКИХ, размылась с 21,1% до 15,3%. Это связано и со снятием пандемийных ограничений. «В прошлом году многие компании на время простоя перевозили из офисов в self-storage мебель и технику»,— говорит исполнительный директор АКИХ Наталья Мацнева. Виктор Афанасенко отмечает, что сейчас индивидуальные склады активно используют небольшие предприниматели для хранения мелких партий товара.

Средняя арендопригодная площадь новых проектов self-storage в Москве за год сократилась на 28,5%, до 672 кв. м. В Knight Frank этот тренд связывают с общей тенденцией к открытию городских складов в более удачных с точки зрения логистики локациях. Гендиректор DNA Realty Антон Белых поясняет, что такие операторы традиционно занимают изначально неликвидные помещения с низкой арендной ставкой (от 700 до 1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц). «У них нет потребности в высоком трафике, но важным условием выступает наличие рядом большого объема жилья»,— говорит он. Снижение средней площади помещений господин Белых связывает со стремлением существующих операторов self-storage увеличить аудиторию, открываясь в каждом районе.

Гендиректор ГК «Хоумсклад» Дмитрий Майер действительно называет существующий спрос на индивидуальные склады настолько высоким, что о конкуренции между операторами речи пока не идет: три-четыре объекта могут работать в радиусе 500 м. Руководитель Prostor Сергей Журавлев не исключает, что активное развитие сегмента связано со сравнительно низкой стоимостью выхода на рынок.

Одновременно последние два года, по наблюдениям члена совета директоров IBC Real Estate Евгения Бумагина, операторам self-storage было непросто найти помещения внутри МКАД из-за конкуренции с e-commerce. Игроки этого рынка готовы были переплачивать за открытие своих объектов dark store. Сейчас, по словам Антона Белых, развитие этого формата затормозилось.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова