HIMARS — бог войны

Запад формирует новые пакеты военной помощи Киеву. Это было объявлено по итогам состоявшейся 20 июля онлайн-встречи Контактной группы по оказанию помощи Украине. Участники переговоров прислушались к просьбам представителей украинского руководства, утверждающих: хотя по некоторым позициям вооруженные силы республики уже достигли паритета с российской армией, оружия украинской армии нужно куда больше. В частности, для «эффективного контрнаступления», по подсчетам Киева, потребуется еще 100 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Но если поставки будут продолжаться нынешними темпами, оружие в нужном количестве поступит на Украину еще нескоро: в новый американский пакет помощи войдут всего четыре такие установки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что очередной американский пакет военной помощи Украине будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и снаряды для ствольной артиллерии

Фото: Olivier Matthys / AP Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что очередной американский пакет военной помощи Украине будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и снаряды для ствольной артиллерии

Фото: Olivier Matthys / AP

Четвертая встреча Контактной группы по Украине прошла в виртуальном формате. Предыдущее заседание состоялось в июне в брюссельской штаб-квартире НАТО, второе — в мае в онлайн-формате, а первое — в апреле на американской базе Рамштайн (Германия).

Предваряя встречу, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил: по ее итогам стоит ждать объявлений о новых поставках вооружений Киеву. Так и произошло.

«Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе»,— заявил министр обороны США Ллойд Остин на вечернем брифинге для журналистов.

За несколько часов до этого господин Остин анонсировал очередной пакет американской военной помощи Киеву — уже 16-й по счету с тех пор, как президент Джо Байден занял свой пост. Этот пакет, как пояснил министр, «будет включать в себя еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют столь эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя». Из США будут отправлены также боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

Кроме того, в своем выступлении Ллойд Остин указал на то, что уже более 30 стран отправили Украине оружие поражающего действия. Особо он отметил, что «британские РСЗО M270 уже используются в боях, а германские системы скоро прибудут на поле боя».

Среди прочих дополнительную военную помощь — бронетранспортеры М113 и М577, а также амуницию — в среду пообещала Литва. В Минобороны республики также предложили организовать для вооруженных сил Украины «военные учения широкого спектра». И добавили: Литва также «оценивает возможность» направить до десяти инструкторов в Великобританию, которая «намерена в ближайшие три месяца провести трехнедельные курсы по базовой военной подготовке для 10 тыс. украинских военных».

В следующий раз доноры военной помощи Украине могут увидеться в столице Дании.

Как рассказал в среду глава Минобороны королевства Мортен Бёдсков, 11 августа на международной конференции «Копенгаген—Украина-2022» будут обсуждаться «возможности совместного финансирования долгосрочной конкретной передачи оружия, подготовки украинских военных и разминирования».

Своими ожиданиями украинские власти делятся открыто. Так, в опубликованном 18 июля интервью «Forbes Украина» Дмитрий Кулеба заявил: «Снабжение (оружием.— “Ъ”) из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным». В тот же день секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил: благодаря поставкам оружия от партнеров Украина смогла достичь паритета с российской армией по некоторым позициям, но на этом останавливаться никак нельзя. А на следующий день глава Минобороны Алексей Резников отчитался: «Мы уже освободили более одной тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2,5 тыс. маленьких сел и городов… Если мы получим достаточно оружия вовремя, то освободим нашу землю». Особо министр остановился на важности продолжения поставок РСЗО HIMARS и М270: «Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тыс. км — это как расстояние между Варшавой и Барселоной, для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем». А для эффективного контрнаступления, по подсчетам главы Минобороны, нужно около 100 HIMARS плюс БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

Отметим, что всего с начала 1996 года было изготовлено 540 РСЗО HIMARS. То есть Алексей Резников рассчитывает почти на пятую часть из них. Правда, в среду вечером в Пентагоне назвали в этой связи число «20» — именно столько HIMARS на данный момент готовы передать Киеву совокупно США и их союзники. 12 РСЗО такого типа из Соединенных Штатов уже встали на вооружение украинской армии.

При этом в Киеве указывают, что поставка самих реактивных систем — это далеко не все, что Украина хотела бы добиться от союзников. Как заявил Алексей Резников на прошлой неделе в интервью Financial Times, украинская сторона надеется получить от США ракеты с дальностью поражения до 300 км. Напомним, что президент Байден 1 июня распорядился отправить Киеву РСЗО и ракеты, которые могут достигать целей на расстоянии до 80 км,— с условием, что для атак по территории РФ они применяться не будут. «Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим ракеты еще большей дальности»,— заверил журналистов Алексей Резников. Правда, на вечернем брифинге в среду Ллойд Остин ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о перспективах поставок дальнобойных снарядов.

В руководстве РФ комментируют все подобные заявления и новости все более жестко и подчас недипломатично. В среду глава МИД Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и RT уличил американцев и британцев («при активной поддержке немцев, поляков и прибалтов») в желании «сделать эту войну настоящей войной». По его словам, Украину «буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно». А днем ранее ту же мысль в своем Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: «Несмотря на трухлявый хаос в Незалежной, поставки "погибельного металла" туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения». «Бабло не пахнет ни порохом, ни трупами»,— резюмировал, имея в виду политику Вашингтона, бывший российский президент и премьер.

Павел Тарасенко