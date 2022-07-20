HIMARS — бог войны

Запад формирует новые пакеты военной помощи Киеву. Это было объявлено по итогам состоявшейся 20 июля онлайн-встречи Контактной группы по оказанию помощи Украине. Участники переговоров прислушались к просьбам представителей украинского руководства, утверждающих: хотя по некоторым позициям вооруженные силы республики уже достигли паритета с российской армией, оружия украинской армии нужно куда больше. В частности, для «эффективного контрнаступления», по подсчетам Киева, потребуется еще 100 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Но если поставки будут продолжаться нынешними темпами, оружие в нужном количестве поступит на Украину еще нескоро: в новый американский пакет помощи войдут всего четыре такие установки.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что очередной американский пакет военной помощи Украине будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и снаряды для ствольной артиллерии
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Четвертая встреча Контактной группы по Украине прошла в виртуальном формате. Предыдущее заседание состоялось в июне в брюссельской штаб-квартире НАТО, второе — в мае в онлайн-формате, а первое — в апреле на американской базе Рамштайн (Германия).
Предваряя встречу, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил: по ее итогам стоит ждать объявлений о новых поставках вооружений Киеву. Так и произошло.
«Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе»,— заявил министр обороны США Ллойд Остин на вечернем брифинге для журналистов.
За несколько часов до этого господин Остин анонсировал очередной пакет американской военной помощи Киеву — уже 16-й по счету с тех пор, как президент Джо Байден занял свой пост. Этот пакет, как пояснил министр, «будет включать в себя еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют столь эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя». Из США будут отправлены также боеприпасы для РСЗО и артиллерии.
Кроме того, в своем выступлении Ллойд Остин указал на то, что уже более 30 стран отправили Украине оружие поражающего действия. Особо он отметил, что «британские РСЗО M270 уже используются в боях, а германские системы скоро прибудут на поле боя».
Среди прочих дополнительную военную помощь — бронетранспортеры М113 и М577, а также амуницию — в среду пообещала Литва. В Минобороны республики также предложили организовать для вооруженных сил Украины «военные учения широкого спектра». И добавили: Литва также «оценивает возможность» направить до десяти инструкторов в Великобританию, которая «намерена в ближайшие три месяца провести трехнедельные курсы по базовой военной подготовке для 10 тыс. украинских военных».
В следующий раз доноры военной помощи Украине могут увидеться в столице Дании.
Как рассказал в среду глава Минобороны королевства Мортен Бёдсков, 11 августа на международной конференции «Копенгаген—Украина-2022» будут обсуждаться «возможности совместного финансирования долгосрочной конкретной передачи оружия, подготовки украинских военных и разминирования».
Своими ожиданиями украинские власти делятся открыто. Так, в опубликованном 18 июля интервью «Forbes Украина» Дмитрий Кулеба заявил: «Снабжение (оружием.— “Ъ”) из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным». В тот же день секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил: благодаря поставкам оружия от партнеров Украина смогла достичь паритета с российской армией по некоторым позициям, но на этом останавливаться никак нельзя. А на следующий день глава Минобороны Алексей Резников отчитался: «Мы уже освободили более одной тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2,5 тыс. маленьких сел и городов… Если мы получим достаточно оружия вовремя, то освободим нашу землю». Особо министр остановился на важности продолжения поставок РСЗО HIMARS и М270: «Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тыс. км — это как расстояние между Варшавой и Барселоной, для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем». А для эффективного контрнаступления, по подсчетам главы Минобороны, нужно около 100 HIMARS плюс БТР, БМП и разведывательные беспилотники.
Отметим, что всего с начала 1996 года было изготовлено 540 РСЗО HIMARS. То есть Алексей Резников рассчитывает почти на пятую часть из них. Правда, в среду вечером в Пентагоне назвали в этой связи число «20» — именно столько HIMARS на данный момент готовы передать Киеву совокупно США и их союзники. 12 РСЗО такого типа из Соединенных Штатов уже встали на вооружение украинской армии.
При этом в Киеве указывают, что поставка самих реактивных систем — это далеко не все, что Украина хотела бы добиться от союзников. Как заявил Алексей Резников на прошлой неделе в интервью Financial Times, украинская сторона надеется получить от США ракеты с дальностью поражения до 300 км. Напомним, что президент Байден 1 июня распорядился отправить Киеву РСЗО и ракеты, которые могут достигать целей на расстоянии до 80 км,— с условием, что для атак по территории РФ они применяться не будут. «Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим ракеты еще большей дальности»,— заверил журналистов Алексей Резников. Правда, на вечернем брифинге в среду Ллойд Остин ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о перспективах поставок дальнобойных снарядов.
В руководстве РФ комментируют все подобные заявления и новости все более жестко и подчас недипломатично. В среду глава МИД Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и RT уличил американцев и британцев («при активной поддержке немцев, поляков и прибалтов») в желании «сделать эту войну настоящей войной». По его словам, Украину «буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно». А днем ранее ту же мысль в своем Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: «Несмотря на трухлявый хаос в Незалежной, поставки "погибельного металла" туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения». «Бабло не пахнет ни порохом, ни трупами»,— резюмировал, имея в виду политику Вашингтона, бывший российский президент и премьер.