Электроника обратной силы

Государственная ГТЛК предложила предприятиям радиоэлектронной промышленности РФ выкупить их производственные линии, чтобы взять их в возвратный лизинг под 3–5% годовых. В ГТЛК полагают, что механизм станет одним из инструментов финансирования развития производственной базы. Сами участники рынка интереса к такому способу привлечения средств не проявляют, считая его не слишком эффективным и предлагая ГТЛК сконцентрироваться на реализации программ льготного лизинга готовой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом предложения ГТЛК, направленным российским производителям вычислительной техники 11 июля, о возможности применения в отрасли механизма возвратного лизинга. Речь идет о том, что ГТЛК после оценки выкупит у владельцев производственное оборудование по остаточной стоимости, а затем сдаст его обратно в лизинг под 3–5% годовых. Сервисное обслуживание оборудования будет осуществлять бывший владелец.

В документе ГТЛК сказано, что механизм позволит компаниям привлечь дополнительные средства для развития производственной базы без необходимости увеличения кредитной нагрузки. Такое решение, полагают в ГТЛК, позволит ускорить импортозамещение, так как производители отечественного оборудования за счет этих средств «обеспечат наращивание объемов предложения и качество выпускаемой отечественной продукции».

В предложении перечислены условия получения лизинга для производителей электроники. Компании необходимо иметь оборудование производственных линий в собственности, без залогов, в исправном состоянии; техника должна иметь срок остаточного полезного использования не менее трех лет; оценочная стоимость имущества — не менее 100 млн руб. Помимо этого, компания должна иметь сервисные контракты на обслуживание и ремонт производственных линий, а также запас запчастей не менее чем на год.

Это не первая инициатива ГТЛК, связанная с расширением лизинговой поддержки производителей и потребителей отечественного оборудования. Так, в конце июня гендиректор компании Евгений Дитрих отправил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением о расширении программы льготного лизинга «цифровых активов». Тогда ГТЛК сообщала, что для увеличения «темпов импортозамещения» потребуются дополнительные 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 июля).

Гендиректор консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева сообщила, что компаниям, входящим в АНО ВТ и имеющим производственные мощности, идея использования возвратного лизинга «не показалась интересной» в первую очередь потому, что они при этом формально лишаются своего ключевого актива.

Госпожа Легостаева считает более перспективным с точки зрения поддержки российских производителей как раз расширение программы обычного льготного лизинга вычислительной техники и увеличение количества лизинговых компаний, участвующих в этой программе.

По словам председателя совета директоров ГК «Аквариус» Алексея Калинина, при недостатке капитала производитель электроники имеет возможность развиваться в основном за счет банковских кредитов, а не продажи собственного оборудования. «Отрасли нужен капитал, дешевые деньги и новое оборудование, а не финансирование под залог средств производства, купленных ранее. В случае такого лизинга предприятие перестает быть владельцем профильного оборудования»,— подчеркивает он.

В то же время, уточняет господин Калинин, если ГТЛК предложит просто «дешевое конкурентное финансирование приобретения оборудования» в долгосрочный лизинг (от десяти лет) вкупе с прозрачным механизмом и условиями его получения, такая мера «была бы однозначно востребована». Источник в крупном производителе техники согласен, что подобная инициатива могла бы помочь производителям вкладывать бюджет в развитие собственной продукции: «Лизинг под 3–5% на фоне дорогих кредитов выглядит более привлекательно». Однако, отмечает собеседник “Ъ”, встает вопрос, насколько эффективной может быть такая программа для самой ГТЛК.

Тимофей Корнев, Никита Королев