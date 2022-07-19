Наука умеет много критик

Российские ученые готовятся к выборам президента Академии наук: члены РАН сформировали шорт-лист из четырех кандидатов. Теперь правительство РФ должно рассмотреть список и решить, кого оно точно не хочет видеть во главе академии. Несмотря на такую процедуру, члены РАН уверены, что выборы их президента не будут простой формальностью. Собеседники “Ъ” ставят на двух фаворитов: действующего президента РАН Александра Сергеева и его заклятого коллегу Геннадия Красникова. Академики уверены, что у обоих кандидатов примерно равные шансы, более того, к действующему руководителю накопилось немало вопросов и претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РАН Александр Сергеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Президент РАН Александр Сергеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник президиум Российской академии наук утвердил список возможных кандидатов для участия в выборах на пост ее президента. Это четверо известных ученых: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и действующий президент академии Александр Сергеев. Теперь список будет передан в правительство, которое должно в течение месяца рассмотреть его и принять решение о допуске кандидатов к выборам. Кабмин получил такие полномочия в 2017 году по закону, который разработали депутаты «Единой России». Они предложили, чтобы правительство рассматривало список выдвинутых академиками кандидатов и оставляло «наиболее подходящих». Именно из них ученые и должны выбрать себе руководителя на общем собрании РАН. При обсуждении эта норма вызвала недоумение у академиков, а влиятельный научный «Клуб 1 июля» назвал ее неприемлемой и противоречащей демократическим традициям. Но Госдума приняла закон, и правительство воспользовалось новыми полномочиями: в 2017 году из семи претендентов к выборам были допущены лишь пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Нигматулин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роберт Нигматулин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Академики, с которыми пообщался “Ъ”, называют Дмитрия Марковича (выдвинут Сибирским отделением РАН и 112 членами академии) «хорошим организатором, который руководит очень успешно работающим институтом». Впрочем, по мнению всех собеседников “Ъ”, во второй тур он не выйдет. «Он мало известен за пределами Сибирского отделения РАН,— рассказал на условиях анонимности один из академиков.— Это скорее заявка на будущее, чтобы про него услышали не только в Сибири, но и в центре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Маркович

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Дмитрий Маркович

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Второй кандидат Роберт Нигматулин уже участвовал в выборах президента РАН. В 2017 году он вышел во второй тур, где набрал в два раза меньше голосов, чем Александр Сергеев. Сейчас он был выдвинут одним лишь отделением наук о Земле, однако все собеседники “Ъ” признают, что господин Нигматулин имеет куда большую популярность в академии. «Его примерная программа для большинства наиболее привлекательная. Сам он человек известный и как оратор превосходит своих оппонентов,— рассуждает один из членов РАН.— Но у него есть серьезный недостаток — внушительный возраст, ему уже 82 года». Поэтому многие собеседники “Ъ” считают, что он либо не будет допущен до выборов правительством, либо не пройдет во второй тур.

Опрошенные “Ъ” ученые называют приоритетными кандидатами Геннадия Красникова и Александра Сергеева.

Они подчеркивают, что выборы не будут простой формальностью и господину Сергееву придется приложить немало усилий, чтобы переизбраться. «В академии ждут напряженную борьбу,— говорит вице-президент РАН Юрий Балега.— Она уже начинается. Два лагеря — "красниковский" и "сергеевский" — уже ведут ожесточенные споры по довольно простым вопросам». По его словам, оба кандидата имеют примерно равные шансы.

Геннадий Красников выдвинут 8 отделениями РАН, а Александр Сергеев — 4 отделениями, а также 402 членами РАН. «Судя по выдвижениям в отделениях, у Красникова есть преимущество,— говорит один из академиков.— Но у Сергеева есть административный ресурс — президиум и вице-президенты. Понятно, что новый президент будет сильно обновлять команду, поэтому они хотят сохранить свои места». Вице-президент РАН Алексей Хохлов указывает, что в поддержку действующего президента подписались 402 члена РАН — «это очень много, учитывая, что они собирались две недели в сезон отпусков». Он добавляет, что всего в академии около 2 тыс. членов, «но активно голосуют обычно около 1,2 тыс. человек». По словам другого собеседника “Ъ”, сторонники господина Красникова были удивлены количеством подписавшихся за действующего президента, из-за чего на президиуме возникли серьезные споры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Красников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Геннадий Красников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Любопытно, что Геннадия Красникова называют в академии полной противоположностью действующему президенту. «Сергеев больше склонен к вопросам фундаментальной науки. Считает, что это основа развития человечества,— объясняет Юрий Балега.— А Красников уверен, что академия должна работать больше в таких отраслях, которые имеют приоритетное значение для развития промышленности в нынешнее время». Член-корреспондент РАН Олег Мельник напоминает, что выборы президента академии проходят в условиях специальной операции и внешних санкций. «Ориентация науки на прикладные задачи из речей высокопоставленных чиновников очевидна. Поэтому будущему президенту академии будет крайне нелегко сохранить РАН для решения фундаментальных научных проблем — как из-за сокращения финансирования, так и в результате смещения фокуса на прикладные разработки»,— говорит он. По мнению господина Мельника, ориентация господина Красникова на прикладную науку обеспечит ему поддержку «сверху».

Еще один академик отмечает, что Александр Сергеев действительно «хороший ученый» и до избрания занимался чистой наукой, «но президент — это больше чиновник и политик, а такого опыта Сергееву явно не хватает». По его словам, Геннадий Красников менее знаменит в академических кругах и наукометрические показатели у него ниже, «но при этом у него большой организационный опыт и он вхож во многие органы власти, чего раньше не было у Сергеева».

Другой собеседник “Ъ” вспоминает, что в 2017 году кандидатуру действующего президента РАН лоббировали физики. «И хотя сейчас их отделение выдвинуло его, но за эти пять лет у физиков случился раскол. И теперь не все поддерживают Сергеева, как раньше»,— говорит он. Так, по мнению ряда недовольных, господин Сергеев мало что смог выполнить из своих предвыборных обещаний. В частности, ему ставят в вину незавидное положение академии после реформы в 2013 году. «Академия сейчас — ФГБУ. А Сергеев обещал решить проблему изменения статуса академии. Но академии даже не вернули научное руководство организациями,— возмущается один из собеседников “Ъ”.— Она осуществляет просто научно-методическое руководство».

Олег Мельник согласен, что Александр Сергеев — хороший ученый, «но не боец». Ему сложно отстаивать позицию академии перед высокопоставленными чиновниками, сожалеет ученый. «Принципиальных изменений за время его работы не произошло,— констатирует господин Мельник.— Может, этому и стоит радоваться, конечно, ведь он сумел сохранить академию. Но он вряд ли сможет в таких сложных обстоятельствах отстаивать академию и курс на развитие фундаментальной науки».

Другой собеседник “Ъ” рассказал, что Геннадий Красников обещал отделениям повышать роль академии и заявил, что намерен добиться возвращения большой части институтов под крыло РАН. «Понятно, что это популистские заявления, чтобы за него побольше проголосовали,— не испытывает иллюзий эксперт.— Но у Сергеева сейчас даже такого нет».

И все же вице-президент РАН Алексей Хохлов считает, что господин Сергеев — наиболее подходящий кандидат. «Многие его поддерживают, да и причина понятна: он уже имеет пятилетний опыт работы на этом посту, умеет взаимодействовать с научным сообществом, всю жизнь проработал в системе РАН. Демонстрирует открытость и искренность, пытается докопаться до сути, может аккумулировать мнения коллег. Многие академики понимают, что популистские заявления некоторых других кандидатов останутся всего лишь лозунгами. А Александр Сергеев уже знает пределы возможного, поэтому озвучит такую программу, которую можно будет осуществить»,— отмечает он.

Анна Васильева