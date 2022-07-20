Дело Александра Радулова не туда попало

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы отказался рассматривать уголовное дело в отношении топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ), похитивших 1,5 млрд руб. у известного хоккеиста Александра Радулова. По мнению суда, преступление было совершено на территории, подпадающей под юрисдикцию Замоскворецкого райсуда, куда и переадресованы все материалы. При этом не исключено, что оттуда дело и вовсе может быть возвращено в прокуратуру для корректировки обвинительного заключения, поскольку сам суд этим заниматься не вправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В деле о хищениях у хоккеиста Радулова нашлись следственные и судебные ошибки

Фото: Richard W. Rodriguez / AP В деле о хищениях у хоккеиста Радулова нашлись следственные и судебные ошибки

Фото: Richard W. Rodriguez / AP

Вопрос об изменении подсудности уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывших председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова, его помощника Романа Швеца и заместителя начальника клиентского отдела банка Елены Пантелеевой во время предварительных слушаний в Мещанском райсуде подняла защита обвиняемых. По мнению адвокатов, следователь УВД по Северному округу Москвы неверно истолковал место совершения преступления. В частности, в обвинительном заключении речь идет о переводе денег с корреспондентского счета ТБ, который действительно подпадает под территориальную юрисдикцию Мещанского райсуда. Однако защита подсудимых обратила внимание судьи, что на самом деле деньги на расчетные счета заемщиков могли поступать только со ссудного счета ТБ, открытого в центральном офисе кредитного учреждения, а это уже юрисдикция Замоскворецкого райсуда.

Несмотря на то что против изменения подсудности возражали и следователь, и прокурор, и даже представитель потерпевшего Александра Радулова, судья Анна Майорова поддержала мнение адвокатов обвиняемых.

При этом возникла интересная коллизия. Дело в том, что 6 июля 2022 года тот же Мещанский райсуд в особом порядке уже приговорил к четырем годам условно еще одного фигуранта этого дела — экс-президента ТБ Анну Бондарук. В материалах фигурировали абсолютно те же обстоятельства, что и в деле ее предполагаемых сообщников. Впрочем, защита осужденной Бондарук вопрос о неверном толковании следователем места совершения преступления перед судьей Олесей Менделеевой не ставила. А учитывая мягкое наказание, вряд ли вообще заинтересована в каких-либо изменениях, тем более что приговор уже вступил в законную силу. Очевидно, не станет обжаловать решение суда в кассационной инстанции в связи с нарушением территориальной подсудности и прокуратура. Впрочем, не исключено, что теперь Замоскворецкий райсуд сам вернет дело в надзорный орган. На этом намерена настаивать, в частности, защита Елены Пантелеевой. «Решение об изменении подсудности считаю абсолютно верным,— заявил “Ъ” ее адвокат Константин Мусман.— Более того, дело следует вернуть на доследование, поскольку неверно установлено место преступления и суд это нарушение устранить не может. Это компетенция следствия».

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование этого уголовного дела началось в октябре 2018 года с хищения у вкладчиков ТБ относительно небольшой суммы — 213,4 млн руб. По версии следствия, похищены они были в 2014 году по стандартной схеме: путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. В активную фазу расследование перешло лишь в прошлом году, когда в деле в качестве потерпевшего появился известный хоккеист Александр Радулов. Как выяснилось, он был неплохо знаком с Сергеем Кононовым, который и уговорил спортсмена еще в 2008 году открыть счет в его банке. Вплоть до краха кредитного учреждения в апреле 2015 года на него поступала зарплата хоккеиста. В общей сложности господин Радулов перевел в ТБ около $20 млн.

Несколько лет господин Кононов обещал Александру Радулову вернуть все до копейки, но этого так и не происходило. В итоге спортсмен обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Отметим, что общая задолженность перед кредиторами на момент краха банка составляла почти 17 млрд руб., которые растворились на счетах 87 компаний, якобы подконтрольных Сергею Кононову. Расследование этих эпизодов в отношении бенефициаров ТБ, по данным “Ъ”, до сих пор продолжается. На данный момент Агентство по страхованию вкладов смогло вернуть клиентам лишь 5,9 млрд руб.

Олег Рубникович