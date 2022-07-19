Правило рубль бережет

Появление новых подробностей применения бюджетного правила не остановило игру на укрепление российской валюты: 19 июля курс доллара на биржевых торгах опускался ниже 55 руб./$, евро — ниже 56 руб./€, то есть до минимальных значений с начала месяца. В значительной степени движение рынка определяют продолжающиеся продажи валютной выручки, особенно в преддверии значительных налоговых платежей в бюджет.

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Игра на укрепление российской валюты продолжается вторую неделю подряд. В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 19 июля, курс доллара опускался до 54,86 руб./$ — минимального значения с начала месяца. Во второй половине дня была предпринята попытка игры на повышение американской валюты — курс возвращался выше уровня 56 руб./$. Это не превышало значения закрытия предыдущего дня, а на закрытии курс остановился на отметке 55,45 руб./$, что на 90 коп. ниже закрытия понедельника.

Курс евро в течение дня обновил двухнедельный минимум, достигнув 55,94 руб./€, а по итогам торгов остановился возле отметки 56,6 руб./€, что на 55 коп. ниже закрытия предыдущей сессии.

С 6 июля, когда были достигнуты локальные максимумы, ведущие мировые валюты потеряли 7,8–8,2 руб.

Участники рынка отмечают, что факторы, способствующие укреплению рубля, не меняются. В частности, это приближение налоговых и дивидендных выплат, а также девалютизация и санкционные риски. По оценке банка «Зенит», суммарный объем налоговых выплат в июле может превысить 3 трлн руб., из которых НДПИ примерно 700 млрд руб. Это в восемь раз превышает средний объем торгов долларом на Московской бирже за последнюю неделю, отмечает начальник отдела структурированных продуктов банка Гельды Союнов. Кроме того, в ближайшее время «Татнефть», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» должны выплатить высокие дивиденды акционерам, которые, исходя из free-float компаний, могут составить до 80 млрд руб.

Директор по инвестициям «Локо-Инвест Управление активами» Дмитрий Полевой отмечает, что есть и тактический фактор — небольшой рост цен на нефть.

Так, по данным investing.com, котировки нефти Brent превысили $108 за баррель, то есть вернулись к значениям первой декады месяца.

Появившиеся в газете «Ведомости» подробности нового бюджетного правила, по мнению экспертов, большой роли для валютного рынка уже не играют. В частности, по данным источника газеты, Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель.

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, два предыдущих эпизода быстрого ослабления рубля, которые имели место в конце мая (курс доллара за три дня вырастал на 10 руб., до 67 руб./$) и начале июля (рост за четыре дня на 12 руб., до 63 руб./$), были обусловлены в основном вербальными интервенциями, а в первом случае и реальными действиями — снижением нормы продажи валютной выручки компаниями-экспортерами и снижением ключевой ставки ЦБ.

Однако оба эпизода оказались краткосрочными. По словам Олега Сыроваткина, в первом случае принятых мер оказалось недостаточно, чтобы изменить дисбаланс между высоким притоком валюты на биржу и недостаточным спросом на нее, несмотря на легализацию параллельного импорта. Во втором случае никакой конкретики не последовало, и вопрос о новом бюджетном правиле все еще обсуждается.

Кроме того, уточняет Дмитрий Полевой, возможный объем доступных для интервенций доходов зависит от курса рубля.

По его оценке, если запустить новое правило прямо сейчас, то при прочих равных курс доллара во втором полугодии мог бы увеличиться на 7–13 руб., до 65–70 руб./$. Но и это лишь при условии неизменности остальных параметров, а при более слабом рубле будет ниже импорт и чуть выше экспорт, что тоже повлияет на рубль, говорит эксперт.

Поэтому краткосрочно рублю всерьез мало что угрожает, хотя курс будет оставаться волатильным в рамках «налоговой сезонности», считает Дмитрий Полевой. Во время июльского налогового периода, пик которого приходится на следующую неделю, по оценке господина Сыроваткина, курс доллара может снизиться в диапазон 50–55 руб./$. После окончания периода налоговых платежей, по оценке господина Союнова, курс доллара от текущих уровней может вырасти на 5–7%, до 57–59 руб./$.

Дмитрий Михайлович