Страна уходящего солнца

Выдающийся фигурист-одиночник Юдзуру Ханью, который на протяжении десятка лет являлся самым узнаваемым спортсменом из Японии, объявил о завершении карьеры. За это время Ханью сумел по два раза выиграть Олимпийские игры и чемпионаты мира, 19 раз обновить мировые рекорды в мужском одиночном катании, первым в истории прыгнуть сложнейший четверной риттбергер. Но на последней Олимпиаде в Пекине японскому фигуристу поставить красивую точку не удалось: там он стал лишь четвертым, уступив более молодым и еще более технически подкованным соперникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Японии двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, 19-кратный мировой рекордсмен Юдзуру Ханью превратился в национального героя

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Японии двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, 19-кратный мировой рекордсмен Юдзуру Ханью превратился в национального героя

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О завершении спортивной карьеры 27-летний фигурист-одиночник Юдзуру Ханью сообщил на специальной пресс-конференции в Токио. Японец, появившийся в костюме с галстуком, выдал длинную речь: «Только после Олимпиады в Пекине я принял окончательное решение. Я не мог кататься из-за боли в лодыжке и понял, что не могу оставаться здесь вечно. С этого момента я буду кататься, продолжая бороться со своими слабостями и прошлой версией себя». Эта новость, безусловно, вызовет эмоции не только у его гигантской аудитории болельщиков, но и у тех, кто хоть немного следил за этим видом спорта.

Юдзуру Ханью — персонаж в мире фигурного катания легендарный. И дело, конечно, не только в огромном количестве титулов, которые японец записал в свой актив за десять лет выступлений. Он выиграл все соревнования на юниорском и взрослом уровне, которые только было можно. И не по одному разу. У Юдзуру Ханью две победы на Олимпийских играх — 2014 года в Сочи и 2018-го в Пхёнчхане, два золота чемпионатов мира (и еще пять медалей меньшего достоинства), золото чемпионата четырех континентов, еще четыре победы в финалах престижной серии Гран-при, а еще шесть золотых медалей национального первенства. По этому параметру — количеству титулов — с ним в нынешнем столетии может сравниться только двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Дело и не в многочисленных мировых рекордах, которые покорились японцу. Ханью устанавливал и обновлял их 19 раз (больше, чем кто-либо). Он же стал первым фигуристом, который преодолел гроссмейстерскую отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов — в произвольной программе, а также 300 — по сумме двух программ. Он же первым, когда в мужской категории из четверных массово исполняли лишь тулуп и сальхов, освоил четверной риттбергер.

Его главная заслуга в том, что в эпоху, когда почти всех фигуристов-одиночников можно разделить на тех, кто делает ставку на технику (почти всегда — в ущерб второй оценке), и тех, кто не может совладать со сложными элементами и пытается компенсировать это с помощью компонентов, Ханью сумел соединить обе составляющие. Японец, чьи программы всегда были напичканы четверными прыжками, уделял при этом колоссальное внимание и другому аспекту — презентации. Он не боялся экспериментировать и представлял совершенно разные по стилю постановки: то выходил на лед в излюбленных свободных рубашках нежно-голубых тонов под надежную классику, то примерял на себя образ рокера в кожаной куртке-косухе, то обыгрывал японские мотивы.

Важен и еще один нюанс. Будучи представителем вида спорта, который несопоставим по уровню востребованности у зрителей с футболом, баскетболом или теннисом, Ханью сумел завоевать большую популярность. А по меркам фигурного катания — просто гигантскую.

В Японии Юдзуру Ханью и вовсе превратился в национального героя. В честь его победы на пхёнчханской Олимпиаде в Сендае, родном городе Ханью, был организован парад. На то, как грузовик провезет чемпиона по дороге длиной 1 км, съехались посмотреть, только по официальным данным, 110 тыс. человек. Только за футболки и браслеты, которые продавались на том мероприятии, город выручил около $1,7 млн, а еще $185 тыс.— в качестве пожертвований. Японские болельщики скупали билеты абсолютно на все соревнования, где выступал их любимец, и бросали после каждого его проката на лед сотни плюшевых Винни-Пухов (этот герой считается талисманом фигуриста).

Последний раз Юдзуру Ханью осыпали дождем из медведей на пекинской Олимпиаде текущего года. Там фигурист надеялся, по его собственному признанию, впервые в истории приземлить аксель в четыре с половиной оборота — мегасложный прыжок. Попытка обернулась неудачей. Фигурист финишировал только четвертым, пропустив вперед американца Натана Чена и двух соотечественников — Юму Кагияму и Сёму Уно.

Но от идеи приземлить четверной аксель Ханью не отказывается до сих пор. «Я буду и дальше делать все возможное, усердно работать над акселем с уверенностью, что добьюсь успеха на глазах у всех. И я был бы очень признателен, если бы вы продолжили меня поддерживать, так как я продолжаю бороться»,— признался Юдзуру Ханью на пресс-конференции.

Екатерина Ремизова