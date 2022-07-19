Кредитные машины обновились

Автокредитование постепенно восстанавливает позиции, хотя его объемы в июне все еще более чем вдвое ниже прошлогодних. Новой тенденцией стало восстановление доли кредитов на новые автомобили, которая растет, хотя на нее по-прежнему приходится менее половины выданных средств. Эксперты отмечают, что автомобили становятся «дорогим дефицитным товаром» и срок их использования удлиняется. Участники рынка надеются на параллельный импорт и льготную госпрограмму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Плавное восстановление рынка автокредитования идет третий месяц подряд. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне выдано 39 тыс. автокредитов, что почти на 28% превышает показатель мая. Однако этот результат более чем вдвое ниже, чем в июне прошлого года (87,7 тыс. автокредитов). В марте, сразу после начала военных действий РФ на Украине, введения санкций и отказа многих компаний от работы на российском рынке, количество выданных кредитов было в пять раз ниже прошлогодних (17,2 тыс. автокредитов). По данным Frank RG, в денежном выражении объем выданных в июне автокредитов составил около 52 млрд руб.

Вместе с тем на фоне восстановления рынка начала сокращаться как доля заявок на кредиты на покупку бывших в употреблении автомобилей, так и доля их выдачи. Пока такие займы все еще превышают половину всех выданных кредитов, но в июне, по данным НБКИ, чуть более 56% заявок было подано на приобретение автомобиля с пробегом, тогда как в мае было 58,4%, а в апреле — 58%. При этом в выданных кредитах в июне 53,7% в общей выдаче занимали кредиты на подержанные автомобили, тогда как в мае их доля составляла почти 55%, а в апреле превышала 59%. Одновременно уверенно растет доля автокредитов значительного размера, 1–3 млн руб., она приблизилась к 48%.

С одной стороны, снижение уровня ставок на долговом рынке вслед за ключевой ставкой ЦБ (после взлета в конце февраля до 20% она к настоящему времени вернулась к 9,5%) сделало автокредиты более доступными. С другой стороны, на рынке сохраняется дефицит автомобилей, что толкает цены вверх, поясняют эксперты.

Реализация новых машин поддерживается за счет дилерских запасов ушедших из России брендов, роста доли китайских марок и господдержки отечественного автопрома (льготные кредиты и меньшая стоимость вследствие «упрощенной» комплектации), говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Но китайский и отечественный автопром пока не могут заместить ушедшие бренды, и на этом фоне автосалоны массово работают с подержанными автомобилями. «Но предложение подержанных машин по сравнению с прошлым годом сокращается, так как увеличивается срок владения автомобилем»,— подчеркивает директор автомобильной практики компании «Технологии доверия» (бывшая «Делойт энд Туш») Виктория Синичкина.

Банки подтверждают постепенное восстановление в сегменте, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей на рынке. При этом банкиры подчеркивают, что развитие кредитования автомобилей с пробегом не может быть средством стабилизации рынка: их количество также ограниченно, и ценник также растет. Так, в сегменте новых автомобилей средний размер кредита в июне вырос на 13% (по сравнению с маем 2022 года), в сегменте автомобилей с пробегом — на 16%, поясняет директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин.

Дальнейшее развитие рынка автокредитования будет зависеть от того, насколько быстро удастся наладить параллельный импорт, говорит господин Перфильев. Но для полноценного развития рынку требуется наладить новые логистические цепочки поставок, поддержать отечественных производителей и активно работать по новой госпрограмме (см. “Ъ” от 14 июля), подчеркивает начальник управления организации продаж автокредитов банка ВТБ Владимир Высоцкий. Именно благодаря ей в третьем квартале тенденция по росту спроса на автокредиты сохранится.

Полина Трифонова