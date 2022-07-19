Вечно молодой, вечно лояльный

Главной ценностью в жизни молодые россияне считают семью, а боятся они экономического кризиса, войны и бедности. Это следует из результатов социологического исследования, проведенного в рамках программы «Женщина-лидер» на базе платформы «Россия — страна возможностей». Главными проблемами молодые считают безработицу и низкие доходы, а работу властей оценивают хорошо либо средне, но надеются в будущем только на себя. По мнению авторов исследования, его результаты позволяют говорить о том, что современная молодежь состоит из «свободных духом людей», готовых к сотрудничеству с властью. Сторонние эксперты полагают, что молодежь настроена скорее прагматично, но ее проблемы сейчас усугубляются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В исследовании команды программы «Женщина-лидер», которое было презентовано 18 июля в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ, приняли участие 507 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет из 41 региона России. Оно проводилось методом открытого опроса: респонденты давали свободные ответы, а не выбирали из предложенных. Авторы исследования хотели уйти от стандартных опросов, сравнимых с ЕГЭ, когда надо «угадать» верный ответ, пояснила политтехнолог Алена Август, презентовавшая полученные результаты.

Главными целями в жизни для большинства опрошенных являются семья (40%), финансовая независимость (25%), самореализация (23%), хорошая работа (16%) и достойное воспитание детей (12%). Опасается же молодежь экономического кризиса (16%), войны (11%) и бедности (11%). Из актуальных проблем больше всего молодых людей волнует безработица — такой ответ дали 34% респондентов. В первую пятерку также вошли низкие доходы (21%), отсутствие инфраструктуры досуга (17%), низкое качество образования (13%) и недоступность жилья (12%). По 10% опрошенных в качестве главных проблем назвали «неактивность молодежи» и «вредные привычки». Также респонденты упоминали отсутствие перспектив, высокие цены, платные секции и кружки, платное образование, отсутствие работы с молодежью, коррупцию, конфликт поколений и зависимость от интернета.

Отвечая на вопрос о том, что приносит им радость, респонденты чаще всего вспоминали мероприятия и фестивали (19%). Кроме того, молодежь радуют условия для самореализации, развитие спорта, состояние экологии и инвестиции в образование. При этом наибольший интерес молодые люди проявляют к спорту (10%), культурой интересуются 9%, а еще 8% — политикой.

Участников исследования также попросили назвать «топовых», на их взгляд, политиков всех времен. С большим отрывом первое место занял президент Владимир Путин (55%), за которым следуют министр иностранных дел Сергей Лавров (20%), покойный экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский (17%) и правивший в СССР на протяжении 30 лет Иосиф Сталин (10%). Замыкает первую пятерку экс-президент РФ, бывший премьер и нынешний зампред Совбеза Дмитрий Медведев (9%).

На вопрос, что молодые думают о своем губернаторе, чаще всего звучал ответ «старается» (19%). 10% респондентов считают, что глава их региона «хорошо работает», а 7% называют его «профессионалом». Впрочем, еще 7% отмечают, что их губернатор не работает с молодежью. В целом треть респондентов (32%) оценивают работу региональной власти хорошо, 18% — средне, 12% — плохо, а 4% вообще не видят такой работы. Доля одобряющих деятельность федеральной власти заметно выше: хорошей ее работу назвали 45% опрошенных, по 10% оценивают ее средне и плохо.

Самый популярный ответ на вопрос о том, что государство может сделать для молодежи,— «поддержка инициатив» (23%). Но на власть в достижении своих целей рассчитывают только 9% респондентов — это четвертый по популярности ответ. В большей степени молодые надеются на свою целеустремленность (17%), работу и деньги (15%) и на самих себя (10%). При этом 43% опрошенных ничего не слышали про молодежные правительства, парламенты, НКО и избиркомы. «Как тогда работают эти структуры? Это серьезный повод для исследования»,— возмутилась госпожа Август в разговоре с “Ъ”.

«Для меня было удивительно увидеть, что наша молодежь не так протестно настроена, она довольно позитивно оценивает действия властей и готова с ними сотрудничать,— прокомментировала Алена Август результаты исследования в целом.— Я думаю, что на это может как-то влиять и международная обстановка, и желание консолидироваться в сложных ситуациях». Для нее также было открытием, что семья у молодых стоит на первом месте среди ценностей, призналась госпожа Август, «хотя, казалось бы, где современная молодежь и где ценности». В России выросло поколение свободных духом людей, которые готовы сотрудничать с государством и не быть «ни его послушными пешками, ни противниками», считает она.

«У молодых, с одной стороны, много претензий к власти: они опасаются безработицы, волнуются по поводу своей востребованности и самореализации. Но, с другой стороны, молодежь не хочет конфликтовать с властью, отсюда и положительные оценки»,— считает политолог Алексей Макаркин. К государству, по его мнению, молодые люди относятся прагматично: «Они хотели бы, чтобы государство не вмешивалось в их частную жизнь, в те сферы, которые они считают своими (интернет, культура), но помогало с реализацией в профессиональной сфере». «Участники исследования отмечают все те же проблемы, что и раньше: безработицу, низкие доходы, низкое качество образования и медицины, недоступность жилья, отсутствие перспектив, высокие цены. И в настоящее время они усугубляются»,— отмечает политолог Владимир Шемякин. И одних лишь усилий по выстраиванию молодежной политики, по его мнению, для смягчения этих проблем недостаточно.

Елена Рожкова, Дана Боранукова, Дарья Бурданова