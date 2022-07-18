Вопросы геелогии

Группа депутатов от оппозиции в понедельник внесла в Госдуму законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Ранее о необходимости такого запрета высказывался спикер Думы Вячеслав Володин. Между тем члены думского комитета по информационной политике во главе с его председателем Александром Хинштейном («Единая Россия») разрабатывают свой проект на ту же тему, который, как выяснил “Ъ”, будет более всеобъемлющим. Эксперты считают, что «с учетом времени» шансы на введение полного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений достаточно велики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин (слева) и Александр Хинштейн (справа) уверены, что запрет на пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» должен быть всеобъемлющим

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин (слева) и Александр Хинштейн (справа) уверены, что запрет на пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» должен быть всеобъемлющим

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, внесли в Думу 18 июля коммунисты Нина Останина, Ольга Алимова и Алексей Корниенко, депутаты от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова и Николай Бурляев, а также входящий во фракцию ЛДПР лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. В пояснительной записке они обосновывают необходимость своей инициативы тем, что «отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений» не менее опасны для общества, чем уже запрещенная пропаганда наркотиков и суицида.

По мнению депутатов, публичное одобрение и признание нетрадиционных отношений «ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар». В то же время запрет такой пропаганды «не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации», уверяют авторы проекта.

Поправки предполагается внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ» и «О государственной поддержке кинематографии». В перечень уже запрещенной информации (пропаганда войны, разжигание ненависти и вражды, публичные призывы к терроризму и экстремизму, пропаганда порнографии, культа насилия и жестокости и т. п.) депутаты предлагают добавить «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Одновременно будет установлен прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы, содержащие соответствующую пропаганду.

Отметим, что за последние полтора месяца это уже третья подобная инициатива в Думе. 7 июня заксобрание Севастополя внесло в нижнюю палату проект поправок к КоАП, предусматривающий наказание за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» в виде штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан и от 1 до 5 млн руб. для юрлиц. А 8 июля, в День любви и верности, за введение аналогичного запрета высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей»,— написал он в своем телеграм-канале, предложив читателям оценить это предложение. В итоге из более чем 1,5 млн проголосовавших 70% высказались за запрет, 25% — против и еще 5% ответили, что им все равно.

У партнера, руководителя практики цифрового права АБ «А-ПРО» Антона Воробьева вызывают опасение некоторые формулировки законопроекта, внесенного оппозиционными депутатами.

«Если нетрадиционные отношения уже приобрели хоть какие-то границы на практике, то понятие "отрицание семейных ценностей" не имеет никакого формального выражения. Попытки перечислить, что же включают в себя семейные ценности, были лишь на уровне программ или проектов документов. С учетом внесудебного подхода граждане, производители кинопродукции и СМИ могут столкнуться с весьма широким толкованием со стороны контролирующих органов»,— полагает юрист.

Между тем в Госдуме готовится еще одна, более всеобъемлющая законодательная инициатива на эту тему. Как рассказал “Ъ” глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, разрабатываемый там законопроект коснется пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не только в СМИ и кинематографе, но и «во всех сферах и проявлениях: обычная жизнь, интернет, традиционные СМИ, онлайн-кинотеатры». За это нарушение предлагается ввести такое же наказание, как и за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений для несовершеннолетних. Напомним, она сейчас карается штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 40 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц. В случае использования СМИ или интернета штрафы для физлиц возрастают до 100 тыс. руб., а деятельность юрлиц может быть приостановлена на срок до 90 дней. «И еще один важный момент,— добавил глава комитета.— Сегодня в отношении детей запрещена именно пропаганда таких отношений. Мы же считаем правильным запретить и распространение иной информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, ориентированной на детскую аудиторию, если она сопровождается конкретной демонстрацией этих самых отношений». Кроме того, в проекте будет прописан механизм блокировки такой информации и обязанности владельцев аудиовизуальных сервисов.

Господин Хинштейн также пообещал, что этот законопроект будет внесен в Госдуму лишь после его «открытого обсуждения», и отметил, что в его комитете работают и представители оппозиции, которые вполне могли посоветоваться, прежде чем вносить свой документ на ту же тему.

Соавтор оппозиционного проекта Яна Лантратова пояснила “Ъ”, что давно работала над этими поправками и «не удивлена, что коллеги тоже над этой темой работают после весьма однозначного посыла Вячеслава Викторовича (Володина.— “Ъ”)». По ее мнению, не так важно, чей законопроект в итоге будет принят: «Главное, что мы все понимаем важность проблемы и стремимся ее решить».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что идея законопроекта о полном запрете гей-пропаганды сама по себе сомнительна «и с точки зрения конституционности, и с точки зрения представлений авторов о конкурентоспособности гетеросексуальной ориентации, которая по их логике рассыпается с любой информацией об альтернативах». «При разумных критериях это было бы достаточным основанием для забвения темы. Но сейчас нередко абсурдность инициативы скорее работает в ее пользу»,— признает эксперт. В свою очередь, политолог Борис Макаренко отмечает, что в последние месяцы по всем направлениям идет «откат в архаику». «С учетом этого я не исключаю, что законопроект будет принят, хотя понятие "пропаганда" юридически очень трудно определить, а значит, высок риск, что суды и правоохранительные органы будут трактовать его максимально расширительно».

Ксения Веретенникова, Александр Воронов