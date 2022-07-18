Рецессия растет в длину и в ширину

Падение экономики России углубляется и затрагивает все большее число регионов. Хотя июльские консенсус-прогнозы предполагают, что ВВП, потребление, инвестиции и объемы чистого экспорта в 2022 году снизятся меньше, чем ожидалось, рецессия затянется, вероятнее всего, на ближайшие несколько лет. При этом риски ухудшения среднесрочных прогнозов растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По оценке Института ВЭБ, спад ВВП в годовом выражении ускорился в мае до 3,9% с 3,3% в апреле (ранее Минэкономики оценивало в 4,3% после 2,8%). В Институте развития ВШЭ подсчитали, что в мае рост экономической активности наблюдался только в 32 из 82 регионов (в феврале — в 73, в марте — в 55, в апреле — в 27). «Рецессия охватила 60% регионов. Пока нет оснований полагать, что нижняя точка спада уже достигнута»,— отмечают в центре.

Обновленный ЦБ в июле среднесрочный консенсус-прогноз улучшен (по сравнению с июнем) для ВВП 2022 года на 1,5 процентного пункта (п. п.), до минус 6% (во многом из-за начавшегося восстановления кредитования), но в 2023 году — ухудшен с нуля до минус 1,3% (см. график). Иными словами, рецессия продолжится в 2023 году, ни L-образной стабилизации, ни тем более быстрого V-образного выхода из нее не предвидится; несколько уменьшены, впрочем, оценки инфляции (и падения реальных зарплат), ключевой ставки и безработицы.

Эти изменения прогноза вписываются в логику пересмотров и других среднесрочных оценок — так, недавно Еврокомиссия ухудшила их в отношении стран ЕС на 2023 год (см. “Ъ” от 14 июля). Схожим образом ранее изменился и июльский консенсус-прогноз FocusEconomics для РФ (в основном опирается на опросы внешних прогнозистов). Если в июне он сходился на 9,8% спада ВВП в 2022 году и 1,4% в 2023 году, то в июле оценки скорректированы до 9,3% и 2,3% соответственно — на фоне улучшения прогнозов частного спроса, инвестиций и чистого экспорта в этом и их же ухудшения в 2023 году.

Масштаб расхождений оценок внутри консенсуса остается огромным. «Шок экспорта, судя по всему, может сместиться на конец 2022-го — начало 2023 года, когда вступит в силу нефтяное эмбарго ЕС. Влияние ограничений на стороне импорта пока еще в меньшей степени отразилось на экономике (вероятно, пока используются запасы комплектующих и компонент)»,— отмечают экономисты Райффайзенбанка (входят в пул прогнозистов ЦБ). «В ближайшей перспективе в экономике России трудно ожидать достаточно заметного улучшения конъюнктуры»,— соглашаются аналитики Центра развития ВШЭ (также в выборке ЦБ).

Экономисты ЦМАКП (также участники пула Банка России) в комментарии к своим обновленным среднесрочным прогнозам полагают, что рецессия продолжится и в 2024 году, ожидая дефицита импорта критически важной промежуточной продукции для обработки: «Дефицит может привести к "недобору" потенциала спроса в соответствующих отраслях на 4,5–5 п. п.». Без этого восстановительный рост (порядка 2,8–3%) мог бы состояться уже в 2023 году, но пространство спроса, которое не сможет заполнить российское производство, заполнится импортом главным образом из стран АТР и ЕАЭС, отмечают они.

Еще один риск — в том, что, если компании не смогут поддерживать привычный для экономики режим «сверхзанятости», до 2024 года уровень безработицы повысится до 7–8%. В ЦМАКП говорят в связи с этим о «новой линии социального раскола», вызванного снижением в этом сценарии реальных зарплат несокращенных работников примерно на 4% и реальных доходов — на 7% в 2022 году.

Алексей Шаповалов