Силы ПВО за сутки уничтожили более 250 БПЛА над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны России сбили 257 беспилотников самолетного типа над Брянской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
От прямого попадания дрона погиб 19-летний местных житель. Один частный жилой дом в поселке Навля сгорел полностью. В другом было повреждено остекление. Промышленные объекты в результате атаки повреждены не были.
В отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», Брянский линейный отдел МВД на транспорте, спецподразделения Росгвардии.