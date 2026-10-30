«Можно найти туфли с ведьмами, паутиной, летучими мышами»
Анна Минакова — о том, как бренды готовятся к Хэллоуину
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Сегодня во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Как бы кто ни относился к этому празднику, невозможно отрицать, что он давно превратился в огромную индустрию по продаже самых разнообразных товаров, в том числе модной одежды, аксессуаров и украшений. Неудивительно, что многие бренды регулярно или время от времени выпускают специальные коллекции, прямо или косвенно относящиеся к Хэллоуину.
Например, испанский дом Loewe в 2023 году представил коллекцию по мотивам анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» с изображениями его фантастических персонажей на сумках, одежде и аксессуарах. Американский Coach неоднократно выпускал сезонные аксессуары с тыквами, привидениями, летучими мышами и другими традиционными символами праздника. А британский обувной бренд Irregular Choice и вовсе превратил Хэллоуин в одну из постоянных тем своих коллекций. Здесь можно найти туфли с ведьмами, паутиной, летучими мышами и совершенно фантастическими каблуками.
Не стал исключением и 2026 год. Pandora в сентябре представила новые украшения совместно с Disney, в том числе с героями «Кошмара перед Рождеством» Джеком Скеллингтоном и Салли, а также Стичем и другими персонажами. А американская сеть аксессуаров Claire’s в октябре выпустила целую коллекцию Disney Villains из 52 предметов, посвященную знаменитым злодейкам Disney Малефисенте, Урсуле, Круэлле и Злой королеве. В неё вошли украшения, косметика, накладные ногти и даже духи во флаконах с головами персонажей.