«Можно найти туфли с ведьмами, паутиной, летучими мышами»

Сегодня во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Как бы кто ни относился к этому празднику, невозможно отрицать, что он давно превратился в огромную индустрию по продаже самых разнообразных товаров, в том числе модной одежды, аксессуаров и украшений. Неудивительно, что многие бренды регулярно или время от времени выпускают специальные коллекции, прямо или косвенно относящиеся к Хэллоуину.