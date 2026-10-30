Ушаков: РФ, США и Украина условились о возобновлении трехсторонних переговоров

Юрий Ушаков уточнил, что точная дата проведения переговоров пока не названа — она будет зависеть от ситуации на поле боя и общего контекста. Предполагается, что встреча пройдет после 4 ноября. Возможной площадкой для переговоров называют Абу-Даби. Ранее там уже проходили два раунда трехсторонних консультаций, однако значительного прогресса достичь не удалось.