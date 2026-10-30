Ушаков: РФ, США и Украина условились о возобновлении трехсторонних переговоров
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и Украина договорились возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. В переговорах будут участвовать исключительно представители трех стран, без приглашения европейских государств. Это касается таких стран, как Великобритания, Германия и Франция, участие которых в переговорном процессе пока не планируется.
Юрий Ушаков уточнил, что точная дата проведения переговоров пока не названа — она будет зависеть от ситуации на поле боя и общего контекста. Предполагается, что встреча пройдет после 4 ноября. Возможной площадкой для переговоров называют Абу-Даби. Ранее там уже проходили два раунда трехсторонних консультаций, однако значительного прогресса достичь не удалось.
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность вернуться к трехстороннему формату на встрече с спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. В Кремле также ознакомлены с заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского о готовности вести диалог по вопросам территориального статуса. По словам Ушакова, новые подходы, предложенные Украиной и Европой в рамках мирных инициатив, содержат немного полезного для урегулирования конфликта.