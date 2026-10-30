В Алешках начали раздавать гуманитарную помощь жителям
Жители Алешек в Херсонской области получили первую партию гуманитарной помощи, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Помимо нее в город прибыла украинская делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Представители гуманитарной миссии привезли в город несколько десятков тонн продуктов, средств гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. «Собирали то, о чем просили сами люди. Для тех, кто решил остаться, это особенно важно. Здесь их дом. Им нужно заботиться о близких»,— написала Яна Лантратова в Telegram-канале.
Режим тишины на херсонском направлении действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. Помимо доставки гуманитарной помощи за это время стороны должны эвакуировать жителей при необходимости. Для этого подготовлено 25 автобусов, которые рассчитаны на 750 человек. Предусмотрен транспорт и для тех, кто не может ходить.
Возможность выехать из города у жителей будет до 14:00 мск, писала накануне госпожа Лантратова. Сейчас в городе, по разным оценкам, остаются от 2 тыс. до 6 тыс. человек, в основном — пожилые люди.