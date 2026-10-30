В Алешках начали раздавать гуманитарную помощь жителям

Представители гуманитарной миссии привезли в город несколько десятков тонн продуктов, средств гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. «Собирали то, о чем просили сами люди. Для тех, кто решил остаться, это особенно важно. Здесь их дом. Им нужно заботиться о близких»,— написала Яна Лантратова в Telegram-канале.