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Из Нижнего с любовью

Фестиваль «Горький fest» раздал призы

В Нижнем Новгороде завершил свою работу VI фестиваль нового российского кино «Горький fest». Дважды победителем на нем стала документальная лента Константина Фама «Из Иерусалима с любовью» — она получила и Гран-при, который присуждает профессиональное жюри, и впервые учрежденный в этом году приз зрительских симпатий.

Зрители в Летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной

Зрители в Летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Зрители в Летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Главная заслуга в победе «Из Иерусалима с любовью» принадлежит, конечно, героине фильма, история которой настолько удивительна и похожа на приключенческий роман, что авторам не пришлось прибегать ни к каким кинематографическим ухищрениям, просто-напросто предоставив ей самой рассказывать о себе. Татьяна Гончарова-Мендоза родилась в 1933 году в Сербии, куда после революции 1917 года перебрались ее дед-предприниматель и отец — белогвардейский офицер, во время гражданской войны бывший одним из соратников Колчака. Потом в ее долгую жизнь уместились несколько лет пребывания с матерью в нацистском концлагере и чудесное спасение оттуда; воссоединение семьи и переезд в США; работа послом доброй воли ООН и путешествия по всему миру. А еще пять браков, один из которых продлился всего 24 часа, а про другой Татьяна — красавица и кокетка даже в 85 лет — говорит, что не помнит имени супруга, но помнит, что его «богато одарила природа». Ее последним и самым любимым мужем стал генерал Армии обороны Израиля и один из разработчиков ее научно-технической программы Ицхак Яаков, который был осужден за разглашение государственной тайны (увы, об этом скандале героиня отказывается распространяться, хотя она сыграла в нем не последнюю роль). После знакомства с Яаковом Татьяна переехала в Израиль, где стала щедрым меценатом Александровского подворья Русской православной церкви. В Тель-Авиве она живет до сих пор, ощущая себя при этом «русской американкой», но по сути являясь настоящей гражданкой мира и ходячим воплощением бурной истории ХХ века.

Вторым фаворитом жюри стал фильм Максима Кулагина «По-мужски», который получил призы за лучшую режиссуру, драматургию (сценарист Денис Кулагин), изобразительное решение (оператор Дмитрий Цхай) и лучшую роль — на предыдущих фестивалях такая награда вручалась одному актеру, но на этом Антон Лапенко, выступивший в непривычном для него драматическом амплуа, разделил ее с Марией Мацель, сыгравшей в картине «Страна Саша».

«По-мужски» — это исследование кризиса современной маскулинности на примере вполне рядового бытового конфликта.

Неприятная встреча с пьяным соседом в дачном поселке заставляет главного героя Глеба засомневаться в себе и собственной мужественности. До того казавшиеся идеальными отношения с женой разлаживаются, а из простой на первый взгляд ситуации никак не находится правильного выхода. В отечественном кино темы домашнего насилия и смещения традиционных гендерных ролей все еще достаточно редки, так что неудивительно, что коллеги-кинематографисты выделили этот фильм на фоне остальных.

С показа каких фильмов стартовал кинофестиваль

Еще один новый для фестиваля приз — за лучшее музыкальное решение — достался остроумному и дерзкому мокьюментари Анастасии Завадской и Владислава Бахановича «Вы инопланетянин?», которое жюри также отметило специальным дипломом «За изобретательность, талант и смелость». Этот фильм, снятый под продюсерским присмотром королей российских стримингов Евгения Никишова и Валерия Федоровича, сначала задумывался как веб-сериал, но затем был переработан в полный метр. Он построен как серия псевдодокументальных интервью с людьми, которые считают себя инопланетянами или думают, что сталкивались с пришельцами. Вручая награду авторам, музыкант и режиссер Алексей Рыбин сказал, что это «невероятная картина без начала, без финала, без развития, без главного героя», которая заканчивается внезапно, но ее хочется продолжить смотреть дальше. Возможно, зрители (да и само жюри) пока отдают предпочтение более традиционным формам, но этот необычный фильм стал примером того самого нового российского кино, для поиска и поддержки которого фестиваль и создавался.

Юлия Шагельман

Фотогалерея

«Горький fest»-2022

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Президент кинофестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков

Президент кинофестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева, актрисы Агата Муцениеце и Ирина Безрукова перед началом показа первой серии сериала «Жиза»

Слева направо: генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева, актрисы Агата Муцениеце и Ирина Безрукова перед началом показа первой серии сериала «Жиза»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зрители во время концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Зрители во время концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева, президент фестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков и владелица компании PR-International Светлана Бондарчук на церемонии открытия выставки, посвященной фильму «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» режиссера Андрея Кончаловского

Слева направо: генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева, президент фестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков и владелица компании PR-International Светлана Бондарчук на церемонии открытия выставки, посвященной фильму «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» режиссера Андрея Кончаловского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналисты во время церемонии открытия выставки, посвященной фильму «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» режиссера Андрея Кончаловского

Журналисты во время церемонии открытия выставки, посвященной фильму «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» режиссера Андрея Кончаловского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бармен и бокалы в ресторане Red Wall

Бармен и бокалы в ресторане Red Wall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зрители перед просмотром фильма режиссера Антона Богданова «Нормальный только я» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

Зрители перед просмотром фильма режиссера Антона Богданова «Нормальный только я» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер сериала Арсений Робак (слева) и продюсер Ирина Сосновая (вторая слева) после специального показа первой серии сериала «Жиза»

Режиссер сериала Арсений Робак (слева) и продюсер Ирина Сосновая (вторая слева) после специального показа первой серии сериала «Жиза»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Анна Меликян (справа) с дочерью Александрой и продюсер Рубен Дишдишян перед началом церемонии открытия летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной и показа фильма «Звезда»

Режиссер Анна Меликян (справа) с дочерью Александрой и продюсер Рубен Дишдишян перед началом церемонии открытия летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной и показа фильма «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зрители в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной

Зрители в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актриса Дарья Повереннова, режиссер Юрий Мороз и актриса Анна Снаткина перед началом церемонии открытия «Горький fest» в Академическом театре драмы имени Максима Горького

Слева направо: актриса Дарья Повереннова, режиссер Юрий Мороз и актриса Анна Снаткина перед началом церемонии открытия «Горький fest» в Академическом театре драмы имени Максима Горького

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зрители перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Зрители перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Егор Одинцов (слева) перед началом конкурсного показа фильма «Из Иерусалима с любовью»

Продюсер Егор Одинцов (слева) перед началом конкурсного показа фильма «Из Иерусалима с любовью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса и певица Рита Крон выступает на церемонии открытия «Горький fest»

Актриса и певица Рита Крон выступает на церемонии открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кирилл Каганович перед началом церемонии открытия фестиваля

Актер Кирилл Каганович перед началом церемонии открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Снаткина перед церемонией открытия «Горький fest»

Актриса Анна Снаткина перед церемонией открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Равшана Куркова с сыном перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Актриса Равшана Куркова с сыном перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент кинофестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков (слева) и продюсер Рубен Дишдишян на церемонии открытия фестиваля

Президент кинофестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков (слева) и продюсер Рубен Дишдишян на церемонии открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участницы женской мини-футбольной команды «Норманочка» перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Участницы женской мини-футбольной команды «Норманочка» перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елена Бирюкова перед началом церемонии открытия фестиваля

Актриса Елена Бирюкова перед началом церемонии открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кирилл Полухин перед началом концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Актер Кирилл Полухин перед началом концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актер Евгений Воскресенский, актер, режиссер Алексей Чадов, актриса Ирина Безрукова и генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Слева направо: актер Евгений Воскресенский, актер, режиссер Алексей Чадов, актриса Ирина Безрукова и генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер, режиссер Федор Лавров перед началом концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Актер, режиссер Федор Лавров перед началом концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова Сергей Пускепалис (в центре) перед началом показа фильма фильма Федора Лаврова, Романа Михайлова «Сказка для старых» в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького

Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова Сергей Пускепалис (в центре) перед началом показа фильма фильма Федора Лаврова, Романа Михайлова «Сказка для старых» в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Котова-Дерябина перед началом выступления группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Актриса Анна Котова-Дерябина перед началом выступления группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Григорий Калинин и Михаил Пореченков, продюсер Рубен Дишдишян перед началом церемонии открытия летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной и показа фильма «Звезда»

Слева направо: актеры Григорий Калинин и Михаил Пореченков, продюсер Рубен Дишдишян перед началом церемонии открытия летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной и показа фильма «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова, актер Константин Хабенский

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова, актер Константин Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Воскресенский на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Актер Евгений Воскресенский на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Чурина (справа) на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Актриса Анна Чурина (справа) на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Олег Гаас, Маргарита Аброськина и Александра Ревенко перед началом показа первой серии сериала «Жиза»

Слева направо: актеры Олег Гаас, Маргарита Аброськина и Александра Ревенко перед началом показа первой серии сериала «Жиза»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Посетители фестиваля с памятником актеру Евгению Евстигнееву на Большой Покровской улице

Посетители фестиваля с памятником актеру Евгению Евстигнееву на Большой Покровской улице

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елена Захарова перед началом церемонии закрытия фестиваля в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького

Актриса Елена Захарова перед началом церемонии закрытия фестиваля в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Никита Тарасов перед началом церемонии закрытия фестиваля

Актер Никита Тарасов перед началом церемонии закрытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Президент кинофестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева, актрисы Агата Муцениеце и Ирина Безрукова перед началом показа первой серии сериала «Жиза»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зрители во время концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева, президент фестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков и владелица компании PR-International Светлана Бондарчук на церемонии открытия выставки, посвященной фильму «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» режиссера Андрея Кончаловского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналисты во время церемонии открытия выставки, посвященной фильму «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» режиссера Андрея Кончаловского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бармен и бокалы в ресторане Red Wall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зрители перед просмотром фильма режиссера Антона Богданова «Нормальный только я» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер сериала Арсений Робак (слева) и продюсер Ирина Сосновая (вторая слева) после специального показа первой серии сериала «Жиза»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Анна Меликян (справа) с дочерью Александрой и продюсер Рубен Дишдишян перед началом церемонии открытия летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной и показа фильма «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зрители в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актриса Дарья Повереннова, режиссер Юрий Мороз и актриса Анна Снаткина перед началом церемонии открытия «Горький fest» в Академическом театре драмы имени Максима Горького

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зрители перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Егор Одинцов (слева) перед началом конкурсного показа фильма «Из Иерусалима с любовью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса и певица Рита Крон выступает на церемонии открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кирилл Каганович перед началом церемонии открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Снаткина перед церемонией открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Равшана Куркова с сыном перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент кинофестиваля «Горький fest» актер Михаил Пореченков (слева) и продюсер Рубен Дишдишян на церемонии открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участницы женской мини-футбольной команды «Норманочка» перед началом церемонии открытия «Горький fest»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елена Бирюкова перед началом церемонии открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кирилл Полухин перед началом концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актер Евгений Воскресенский, актер, режиссер Алексей Чадов, актриса Ирина Безрукова и генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер, режиссер Федор Лавров перед началом концерта группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова Сергей Пускепалис (в центре) перед началом показа фильма фильма Федора Лаврова, Романа Михайлова «Сказка для старых» в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Котова-Дерябина перед началом выступления группы Tesla Boy в арт-кластере «Красная слобода»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Григорий Калинин и Михаил Пореченков, продюсер Рубен Дишдишян перед началом церемонии открытия летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной и показа фильма «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова, актер Константин Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Воскресенский на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Чурина (справа) на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Олег Гаас, Маргарита Аброськина и Александра Ревенко перед началом показа первой серии сериала «Жиза»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Посетители фестиваля с памятником актеру Евгению Евстигнееву на Большой Покровской улице

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елена Захарова перед началом церемонии закрытия фестиваля в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Никита Тарасов перед началом церемонии закрытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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