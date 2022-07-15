Из Нижнего с любовью

В Нижнем Новгороде завершил свою работу VI фестиваль нового российского кино «Горький fest». Дважды победителем на нем стала документальная лента Константина Фама «Из Иерусалима с любовью» — она получила и Гран-при, который присуждает профессиональное жюри, и впервые учрежденный в этом году приз зрительских симпатий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители в Летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Зрители в Летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Главная заслуга в победе «Из Иерусалима с любовью» принадлежит, конечно, героине фильма, история которой настолько удивительна и похожа на приключенческий роман, что авторам не пришлось прибегать ни к каким кинематографическим ухищрениям, просто-напросто предоставив ей самой рассказывать о себе. Татьяна Гончарова-Мендоза родилась в 1933 году в Сербии, куда после революции 1917 года перебрались ее дед-предприниматель и отец — белогвардейский офицер, во время гражданской войны бывший одним из соратников Колчака. Потом в ее долгую жизнь уместились несколько лет пребывания с матерью в нацистском концлагере и чудесное спасение оттуда; воссоединение семьи и переезд в США; работа послом доброй воли ООН и путешествия по всему миру. А еще пять браков, один из которых продлился всего 24 часа, а про другой Татьяна — красавица и кокетка даже в 85 лет — говорит, что не помнит имени супруга, но помнит, что его «богато одарила природа». Ее последним и самым любимым мужем стал генерал Армии обороны Израиля и один из разработчиков ее научно-технической программы Ицхак Яаков, который был осужден за разглашение государственной тайны (увы, об этом скандале героиня отказывается распространяться, хотя она сыграла в нем не последнюю роль). После знакомства с Яаковом Татьяна переехала в Израиль, где стала щедрым меценатом Александровского подворья Русской православной церкви. В Тель-Авиве она живет до сих пор, ощущая себя при этом «русской американкой», но по сути являясь настоящей гражданкой мира и ходячим воплощением бурной истории ХХ века.

Вторым фаворитом жюри стал фильм Максима Кулагина «По-мужски», который получил призы за лучшую режиссуру, драматургию (сценарист Денис Кулагин), изобразительное решение (оператор Дмитрий Цхай) и лучшую роль — на предыдущих фестивалях такая награда вручалась одному актеру, но на этом Антон Лапенко, выступивший в непривычном для него драматическом амплуа, разделил ее с Марией Мацель, сыгравшей в картине «Страна Саша».

«По-мужски» — это исследование кризиса современной маскулинности на примере вполне рядового бытового конфликта.

Неприятная встреча с пьяным соседом в дачном поселке заставляет главного героя Глеба засомневаться в себе и собственной мужественности. До того казавшиеся идеальными отношения с женой разлаживаются, а из простой на первый взгляд ситуации никак не находится правильного выхода. В отечественном кино темы домашнего насилия и смещения традиционных гендерных ролей все еще достаточно редки, так что неудивительно, что коллеги-кинематографисты выделили этот фильм на фоне остальных.

Еще один новый для фестиваля приз — за лучшее музыкальное решение — достался остроумному и дерзкому мокьюментари Анастасии Завадской и Владислава Бахановича «Вы инопланетянин?», которое жюри также отметило специальным дипломом «За изобретательность, талант и смелость». Этот фильм, снятый под продюсерским присмотром королей российских стримингов Евгения Никишова и Валерия Федоровича, сначала задумывался как веб-сериал, но затем был переработан в полный метр. Он построен как серия псевдодокументальных интервью с людьми, которые считают себя инопланетянами или думают, что сталкивались с пришельцами. Вручая награду авторам, музыкант и режиссер Алексей Рыбин сказал, что это «невероятная картина без начала, без финала, без развития, без главного героя», которая заканчивается внезапно, но ее хочется продолжить смотреть дальше. Возможно, зрители (да и само жюри) пока отдают предпочтение более традиционным формам, но этот необычный фильм стал примером того самого нового российского кино, для поиска и поддержки которого фестиваль и создавался.

Юлия Шагельман