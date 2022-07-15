Топ-10 книг Young Adult по продажам

1 Катерина Сильванова, Елена Малисова «Лето в пионерском галстуке» 2 Федор Нечитайло «Земля Королей. Червовый том» 3 Мосян Тунсю «Благословение Небожителей. Том 1» 4 Федор Нечитайло «Земля Королей. Трефовый том» 5 Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 6 Роб Ренцетти, Алекс Хирш «Гравити Фолз. Дневник 3» 7 Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила. Книга 1» 8 Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната» 9 Дмитрий Глуховский «Метро-2033» 10 Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила. Книга 2»