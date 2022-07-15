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Коммерсантъ FM
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Топ-10 книг Young Adult по продажам

1 Катерина Сильванова, Елена Малисова «Лето в пионерском галстуке»
2 Федор Нечитайло «Земля Королей. Червовый том»
3 Мосян Тунсю «Благословение Небожителей. Том 1»
4 Федор Нечитайло «Земля Королей. Трефовый том»
5 Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»
6 Роб Ренцетти, Алекс Хирш «Гравити Фолз. Дневник 3»
7 Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила. Книга 1»
8 Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната»
9 Дмитрий Глуховский «Метро-2033»
10 Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила. Книга 2»

Источник: данные «Эксмо-АСТ» за январь—май 2022 года.

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